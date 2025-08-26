Ranking de celulares con mejores cámaras: el primero rompió un récord y sorprendió a todos

Se trata de un top ten hecho por una empresa especializada. El celular que terminó primero rompió un récord y sorprendió a todos.

Ranking de los celulares con mejores cámaras: el primero rompió un récord y sorprendió a todos

Una buena cámara puede ser un factor clave a la hora de elegir un celular. En evolución constante, con múltiples lentes y funciones avanzadas que revolucionaron la forma de tomar fotos y filmar, son parte fundamental de un smartphone. Ahora, una compañía realizó un ranking de teléfonos para determinar cuál tiene la mejor. Y el número uno sorprendió a muchos.

El relevamiento fue realizado por DXOMARK , una empresa francesa que evalúa y califica la calidad de imagen de diversos dispositivos, incluyendo celulares inteligentes, cámaras y lentes. Las pruebas se realizan en laboratorios y se basan en datos objetivos y mediciones empíricas.

Ni un Samsung , ni un iPhone . Para DXOMARK , el celular con mejor cámara de la actualidad es el Huawei Pura 80 Ultra . Tras analizar sus características, los especialistas le dieron 175 puntos, marcando un nuevo récord y desplazando de la cima al anterior líder, el Oppo Find X8 Ultra , que obtuvo 169 puntos.

pura El Huawei Pura 80 Ultra, el celular con la mejor cámara del mundo.

Los especialistas destacaron que el celular de la marca chinaofrece una calidad de imagen excepcional en cualquier situación. Destaca en el modo foto, con exposiciones brillantes y precisas, incluso en escenas con poca luz, una reproducción del color realista gracias al sensor multiespectral, así como a un sistema de autoenfoque rápido y fiable.

La apertura variable brinda mayor flexibilidad al capturar retratos de grupo, manteniendo la nitidez en todos los planos de profundidad. Los detalles son excepcionales, incluso en condiciones difíciles. El rendimiento del zoom es igualmente impresionante y supera a la competencia en ajustes de teleobjetivo. Las imágenes tomadas con altos niveles de aumento salen con detalles nítidos y colores consistentes.

Qué dijo el estudio sobre el Huawei Pura 80 Ultra

Para DXOMARK, el celular chino establece un nuevo estándar en fotografía móvil, con un software de vanguardia que incluye un sensor de 1 pulgada con tecnología LOFIC (Lateral OverFlow Integration Capacitor) y un diseño avanzado de píxeles que busca aumentar el rango dinámico almacenando temporalmente el exceso de luz para evitar la saturación.

Además, cuenta con un sensor multiespectral para una mejor gestión del color y una apertura variable en la cámara principal. Una configuración de teleobjetivo dual con lentes de zoom óptico de 3.7x y 9.4x permite una gran flexibilidad. El módulo de cámara ultra cuenta con un campo de visión muy amplio, mientras que el modo retrato ofrece un efecto bokeh natural, con un preciso aislamiento de la persona y un desenfoque de fondo intenso. Los rostros se reproducen con gran brillo y detalle, incluso en condiciones de poca luz.

pura2 Para los especialistas, el celular chino establece un nuevo estándar en fotografía móvil.

En el modo de video, presenta mejoras importantes respecto a su predecesor, el Pura 70 Ultra, especialmente en cuanto a la reproducción del tono de piel, la retención de texturas y el control de ruido. La estabilización es muy eficaz y las grabaciones con zoom conservan un excelente nivel de detalle y claridad, lo que posiciona al Pura 80 Ultra entre los mejores dispositivos para realizar videos.

Cómo son las cámaras del Huawei Pura 80 Ultra

Cámara principal: Sensor de 50 MP de una pulgada, tecnología LOFIC para optimizar el rango dinámico . Esta lente de apertura variable f/1.6-4 y PDAF de doble píxel cuenta con estabilización óptica (OIS) para asegurar imágenes nítidas.

Sensor de 50 MP de una pulgada, tecnología LOFIC para . Esta lente de apertura variable f/1.6-4 y PDAF de doble píxel cuenta con estabilización óptica (OIS) para Módulo ultra gran angular : Sensor de 40 MP de 1/2,8″ que proporciona un campo de visión amplio y sin distorsiones , lente equivalente a 13 mm con apertura f/2,2.

: Sensor de 40 MP de 1/2,8″ que proporciona un , lente equivalente a 13 mm con apertura f/2,2. Teleobjetivo: Sensor de 50 MP de 1/1,28″, con dos distancias focales: 83 mm (3,7x) y 212 mm (9,4x), lo que brinda gran versatilidad al capturar sujetos lejanos. OIS utilizado por ambos teleobjetivos periscópicos.

Cuáles son los diez modelos con mejores cámaras

iphone16e 02.jpg El iPhone 16 quedó quinto en el ránking.

Con Huawei como líder, el ránking de cámaras de celulares incluye a marcas como Google, Xiaomi y Apple, mientras que gigantes como Samsung y Motorola no pudieron entrar al top ten. Así quedó la lista de los diez mejores, con su respectivo puntaje: