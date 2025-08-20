El llamativo mensaje de Colapinto a Franco Mastantuono por su debut en el Real Madrid

El piloto de Fórmula 1 presenció el debut del joven jugador de 18 años y lo celebró en sus redes sociales.

El Real Madrid tiene un nuevo jugador que cautiva a los fanáticos del equipo como también a aquellos que simplemente son simpatizantes del fútbol: Franco Mastantuono , un "nuevo ídolo" del club según afirmó parte de la prensa española. Tanta repercusión tomó su llegada al merengue que hasta deportistas de la elite se hicieron eco de su presentación en la victoria ante el Osasuna.

El principal de ellos fue Franco Colapinto , el único representante argentino en la Fórmula 1 que cautivó por su parte a los fanáticos de la máxima categoría a nivel mundial del automovilismo. El piloto que encendió nuevamente la llama de la pasión por el automovilismo estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu para ver el debut del joven jugador de 18 años que recibió un sinfín de elogios por su personalidad en el campo de juego.

A través de sus redes sociales el piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires hizo pública su presencia en el duelo y le envió un mensaje a Mastantuono a través de las historias de Instagram: "A la cancha pa, dale" , escribió en forma de aliento para el jugador junto a un video donde se lo ve a Mastantuono ingresar al campo de juego para hacer su debut.

Así fue el histórico debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Franco Mastantuono debutó de manera oficial con la camiseta blanca del Real Madrid. La joven promesa de 18 años, surgido de las divisiones inferiores de River, tuvo su primera oportunidad en el primer equipo en el partido frente a Osasuna por la fecha 1 de La Liga de España, en su temporada 2025/2026.

El debut de Mastantuono se produjo en el Santiago Bernabéu, escenario emblemático donde los sueños de muchos futbolistas se hacen realidad. El delantero ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo por el extremo marroquí Brahim Díaz, recibiendo el apoyo del público local.

La incorporación del joven argentino al plantel principal refleja la apuesta del club español por potenciar talentos emergentes. Su llegada genera expectativas entre los hinchas, que buscan ver brillar a nuevas promesas en la temporada.

Mastantuono tendrá la oportunidad de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Su proyección apunta a convertirse en un referente del Real Madrid en los próximos años, mientras acumula experiencia y se adapta al ritmo del fútbol de elite.

"No le pesó la camiseta", dijo Xabi Alonso

"Pues tiene pinta. Ya le veía que podía aportar. Ha tenido buenos minutos. Se ha estado preparando y tenía muchas ganas. No le ha pesado la camiseta, ni pisar el Santiago Bernabéu", declaró el entrenador del Real Madrid sobre el debut de Franco.