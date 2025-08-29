Matías Contreras, el kayakista de Aluminé reconocido en el Senado

El Senado de la Nación homenajeó a distintos deportistas destacados del año pasado y de este 2025. Dentro de los homenajeados se encuentra Matías Contreras , el kayakista oriundo de Aluminé , que ha representado en muchas ocasiones al país en el slalom . "La verdad que no me lo esperaba para nada. Primero porque nunca, por lo menos en lo personal, había tenido un reconocimiento a nivel nacional", reconoció el joven .

Matías viene construyendo su carrera hace ya bastante tiempo y siendo parte del seleccionado nacional. Sin embargo, las felicitaciones o reconocimientos no pasaban de comunicados en redes sociales. "Solamente quizás publicaciones del Cenard en redes sociales o en su página, por algún que otro resultado, pero nunca un reconocimiento de estas características y desde de uno de los poderes", sostuvo .

El pasado martes por la tarde fueron varios los deportistas citados al Senado de la Nación, donde Anabel Sagasti , senadora nacional de la provincia de Mendoza , encabezó el acto. "Súper contento por eso, no me lo esperaba. Por suerte estaba por Buenos Aires, entonces me quedó justo. Fue increíble, el Senado, un edificio hermoso por ese lado y después súper emocionante también recibir ahí y que te reconozcan ", mencionó.

El neuquino, en los primeros meses del año alcanzó el tercer lugar en el podio en el Panamericano de Alabama, presea que fue tomada en cuenta para su reconocimiento. "Sí, en mi caso por el slalom y la medalla de bronce a principios de año en el Panamericano de Estados Unidos, de Alabama. Después de eso tuve un sudamericano y hasta el momento se han parado un poco las carreras, hasta octubre que arranca de vuelta. Así que todo el invierno entrenando mucho físico", repasó.

Matías Contreras1

A su vez, otros de los kayakistas neuquinos homenajeados fueron Nadia Riquelme y Nahuel Pugia, ambos de San Martin de los Andes. Los patagónicos fueron parte del gran grupo de atletas nacionales que tuvieron gran rendimiento. "Era para deportistas destacados de todo el año, de todas las federaciones. Entonces, había de todo. Primero estaban la gran mayoría de los que estuvieron en Asunción en los Juegos Panamericanos Junior. Después también pude ver a algunos chicos que tuvieron algunos resultados este año, pero que los vi compitiendo en París", dijo.

"Algunas leonas también, así que sí, deportistas de Argentina, de todas las disciplinas, de todos los deportes, fueron mencionados y estuvieron entre los diplomas", agregó Contreras.

Los desafíos deportivos del oriundo de Neuquén

Después de la competencia en Estados Unidos, Matías no tuvo citas competitivas del mismo calibre, teniendo que esperar hasta octubre para volver al ruedo."En octubre tenemos competencias nacionales y selectivos nacionales para los Juegos Odesur del año que viene, que son en Santa Fe. Eso es lo que queda para este año, por lo menos desde lo personal en lo que es Slalom", expresó.

De hech,o este fin de semana se está llevando adelante un mundial en Eslovenia, fecha que quedó muy lejos para el neuquino debido al presupuesto."Del Mundial, ahora este fin de semana se están corriendo las Copas del Mundo, lamentablemente por falta de presupuesto yo no pude ir. El Mundial, que es en Australia, tampoco estaba cubierto en el presupuesto anual y nos quedamos por acá", aseguró.

La dificultad para ser parte de los distintos compromisos en el exterior crece año a año, quedando los argentinos con pocas fechas para competir y tener roce con niveles europeos. "Sí, yo hablo de mi deporte, lamentablemente este año solamente pude competir Panamericano y Sudamericano a principio de año. Después todo lo que fue Copas del Mundo y Mundial ya estaba descartado", comentó.

mati contreras.jpg

Además del reconocimiento, la senadora Sagasti también a cargo de la comisión de Deportes, realizó un anuncio importante para los deportistas. “También se anunció que quieren que entre como proyecto de ley que el ENARD pase a ser autárquico de vuelta, que no dependa del Estado, algo que en su momento fue tan eficiente desde el lado de presupuestos", reconoció.

Esto para los atletas, igual que en el año 2009, es beneficioso para conseguir fondos, permisos y lograr participaciones en eventos lejos del país. "Para los deportistas eso es una ilusión también, ¿no? Que vuelva a ser autárquico, que vuelva a tener presupuesto, que no dependa del Estado. Esperemos que se dé para que no pasen estas cosas de por ahí perder un poco de ritmo competitivo por falta de recursos", enfatizó.

La premiación y la connotación que ello trajo es algo que a Matías, como a otros deportistas, les dio visibilidad en momentos donde las cámaras y los micrófonos están en otro lugar. "La verdad que por ahí la difusión se da mucho cuando estamos compitiendo y cuando pasan estas cosas de que no hay competencias o nos quedamos entrenando, que se siga difundiendo también nos ayuda un montón para mover un poco y a ver si salen los recursos”, concluyó.