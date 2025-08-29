Biguá e Independiente de Neuquén ya tienen rivales para la Liga Nacional femenina

Los equipos de la capital enfrentarán a importantes clubes en el certamen que comenzará en la primera semana de octubre.

Muy de a poco se van conociendo datos para la temporada de la Liga Nacional femenina de básquet que comenzará en poco más de un mes. La última novedad para los equipos neuquinos tiene que ver con los rivales confirmados para la fase inicial del certamen. Biguá e Independiente de Neuquén serán los representantes patagónicos en la competencia, que reunirá a 18 clubes de distintas partes del país.

A partir de la primera semana de octubre , Ferrocarril Oeste, Obras Sanitarias, Deportivo Berazategui, El Talar, Unión Florida, Rocamora de Concepción del Uruguay y Lanús serán los rivales que llagarán a la capital neuquina para visitar El Nido y La Caldera. Todos ellos formarán parte de la Conferencia Sur.

En cuanto al formato, todavía no se oficializó, pero se estima que será similar al de la Liga Argentina masculina. En principio, se disputaría una etapa regular con partidos de ida y vuelta contra equipos de la misma conferencia, totalizando 16 por club.

Luego, llegarían los enfrentamientos con rivales de la otra zona, para así resolver quienes pasan a playoffs y en qué posición lo hacen.

Para confirmar esto último se espera la oficialización de la Asociación de Clubes, que ha comunicado muy poco al respecto del certamen.

Por lo pronto, los equipos siguen armando sus respectivos planteles y comenzando con los trabajos de pretemporada.