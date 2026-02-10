Sin filtro: Martín Palermo reveló cuándo cambió el vínculo con Riquelme y por qué se distanciaron

El exdelantero de Boca habló con Juan Pablo Varsky y reveló por qué se distanciaron con el actual presidente de Boca.

Martín Palermo trajo nuevamente los recuerdos de aquel vínculo enrarecido con Juan Román Riquelme cuando la relación no era buena pero la fórmula no fallaba cuando entraban al campo de juego a disputar los encuentros de Boca . Sin embargo, se sabe que amigos no son.

El actual entrenador volvió a dejar en claro que el vínculo no es el mejor y que hace años hubo un quiebre en la relación que aún no pudieron revertir. “No sé qué episodio pudo haber cambiado la relación, pero sí después del 2008 cambió el vínculo. Antes éramos muy cercanos . En la Copa Libertadores del 2007, cuando él vuelve, estábamos el Negro Ibarra, él y yo de la camada anterior, y estábamos todo el tiempo juntos. Hasta ahí hubo un vínculo muy cercano. Él vivió un año en una casa que yo tenía en Villarreal”, contó en su charla con el medio Clank! y sumó: " Después del 2008 no sé lo que pasó. No hubo discusiones, ni peleas . El no saludo después del gol con Arsenal no fue el detonante, porque eso fue 2010 y venía ya de antes. Yo en el 2008 me lesiono y no estaba muy en el día a día del plantel".

“Las cosas no se dieron como eran antes y hasta que me retiré la relación fue de respeto, pero ya no era el mismo vínculo que antes. Nos respetábamos, pero ninguno buscaba ver qué había pasado. Y eso afectaba al grupo y a la convivencia. Ahora, dentro de la cancha íbamos a muerte los dos y priorizábamos a Boca. Nos necesitábamos mutuamente y priorizábamos el respeto a la camiseta de Boca, al hincha y a los compañeros”, afirmó.

Martín Palermo habló sobre cómo era su vínculo con Juan Román Riquelme dentro y fuera de la cancha.



Mirá la nota completa: https://t.co/uQPkkjtoM2 pic.twitter.com/l6JdIPFzvZ — ClankJPV (@ClankJPV) February 9, 2026

Por otra parte contó que no se reúne con Riquelme desde 2023 cuando se vieron las caras en un evento del Villarreal en España: “No hubo ningún encuentro porque no había cosas para aclarar. Ahora nos vemos y nos saludamos, pero no es como antes que íbamos a comer un asado o salíamos del entrenamiento e íbamos a comer un sánguche de carne”.

En otra parte de su relato se refirió al presente del club bajo la conducción de Riquelme: "El clima institucional está enrarecido. Siento que si no estás en el día a día del Mundo Boca, no tenés derecho a opinar porque es un mundo aparte. Es una situación rara. Obviamente que la imagen de Román es fuerte y eso genera distintas controversias en opiniones. Uno lo que más quiere es que a Boca le vaya bien por la gente, que es la que lo hace grande".

Cumbre de urgencia en Boca: los detalles desconocidos de la reunión entre Riquelme, Úbeda y los referentes del plantel

Boca vive horas complejas, sufriendo todavía los coletazos de la derrota ante Vélez donde el equipo fue superado en condición de visitante y no ofreció respuesta cuando recibió el primero de los dos goles del 1-2. Al equipo liderado por Claudio Úbeda no da respuesta y de visitante le cuesta horrores poder sumar de a tres o, incluso, rescatar un empate.

Ese último tema habría generado en el presidente de la institución Juan Román Riquelme una fuerte preocupación, porque para ser protagonista se necesita, al menos, sumar de visitante para engrosar la cantidad de puntos en la tabla de posiciones. Es por eso que, como suele acostumbrar, el mandatario convocó a una reunión de urgencia este lunes para reunirse con el DT Claudio Úbeda y los referentes del plantel.

Según trascendió en el encuentro estuvieron presente Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Agustín Marchesín, Edinson Cavani y Ander Herrera. Allí Riquelme fue claro: les hizo saber su preocupación por las actuaciones de visitante donde muestra una pálida imagen del nivel futbolístico que puede tener el equipo.

Riquelme

Una vez más, el presidente le hizo entender al plantel el malestar. Es moneda corriente esta actitud debido a que el líder de la comisión directiva había tenido una reunión con el plantel tras ser eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina en mano de Atlético Tucumán durante 2025.

Según trascendió en el encuentro los jugadores habrían expresado su apoyo al entrenador y su equipo de trabajo de cara al futuro. Para bien del entrenador, contaría con el respaldo de sus dirigidos de cara a una temporada donde volverá a la Copa Libertadores luego de quedar afuera durante dos años consecutivos.