Conmoción en el básquet argentino por la muerte del controversial Fabián Borro

El dirigente, que fuera presidente de CAB y estaba al frente de FIBA Americas, falleció este martes a los 64 años.

La noticia sorprendió a propios y extraños en el ámbito del básquet continental. En las últimas horas, falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más importantes de la disciplina en Argentina y el continente. Abogado de profesión, ocupó cargos muy relevantes para el deporte de la naranja y falleció luego de luchar contra una enfermedad.

La noticia fue confirmada por la páginas oficiales de la Confederación Argentina de básquet y de la Liga Nacional.

"La Confederación Argentina de Básquetbol despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, expresidente y uno de los dirigentes más influyentes de la historia del básquet argentino", informó la entidad que nuclea a toda la disciplina federada a nivel nacional.

"La Asociación de Clubes de Básquetbol despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, ex presidente de la AdC y uno de los dirigentes más influyentes de la historia del básquet argentino. Durante su gestión en AdC, como presidente y como vicepresidente, fue uno de los principales impulsores de una transformación estructural profunda, orientada a consolidar un ecosistema deportivo moderno, sostenible y competitivo a nivel continental. Acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del básquet en este doloroso momento", publicaron en las cuentas oficiales de la Liga Nacional y Liga Argentina.

Un dirigente controversial

Borro, identificado con Obras Sanitarias, club del que todavía era presidente al momento de su muerte, llegó a lo más alto de la Confederación Argentina de básquet en 2019, luego de ganarle la pulseada política a Federico Susbielles. El oriundo de la Federación de Básquet de Capital Federal no necesitó elecciones para quedarse con el cargo y se impuso por ser única lista.

Acumuló mucho poder en base a la fidelidad de los dirigentes cercanos, que siempre fueron mayoría, y pese a la gran cantidad de críticas que cosechó bajo su gestión.

Su decisión de concentrar la Asociación de Clubes (AdC) y la Confederación Argentina (CAB) bajo la misma órbita, fue una de las movidas más importantes que realizó.

Cuando pegó el salto a FIBA Américas (la organización que regula el básquet del continente) dejó a un fiel dirigente de su confianza, el neuquino Sergio Gatti, como su sucesor. Borro había sido clave en la puja de poder que terminó con Gatti como presidente de la Federación Neuquina en octubre del 2023.

Por sus allegados y dirigentes amigos, será recordado con cariño. Puertas adentro de la Confederación y la AdC siempre tuvo mucha más banca que detractores. Para los cercanos a Borro, el dirigente encabezó un proceso de modernización y su influencia fue positiva.

Por otro lado, sus formas, decisiones y cambios introducidos en el básquet argentino son leídos por una buena parte del público y la prensa como intentos de acumular poder y sacar ventajas personales o sectarias, en detrimento del desarrollo de la disciplina.