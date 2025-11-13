El alocado festejo de Deyverson con Martín Palermo en el Brasileirao que se volvió viral

El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli no logró sostener una ventaja de dos goles y terminó igualando 3-3 frente al Fortaleza de Martín Palermo , en un encuentro pendiente de la fecha 16 del Brasileirao. La figura indiscutida fue Deyverson , quien firmó un hat-trick decisivo que mantiene vivas las esperanzas de su equipo en la lucha por evitar el descenso. Su festejo con el entrenador argentino fue viral.

El desenlace llegó en tiempo adicional, cuando Deyversonselló el empate agónico. Tras el gol, el atacante, reconocido hincha de Boca Juniors, celebró efusivamente junto a Palermo, ídolo Xeneize, quien festejó desde el banco de suplentes. Este resultado dejó sensaciones opuestas: amargura en el Galo, que dejó escapar dos puntos a pocos días de disputar la final de la Copa Sudamericana ante Lanús, y alivio en Fortaleza, que sumó un punto vital en su lucha por la permanencia.

La llegada de Palermo al banquillo de Fortaleza en Brasil marcó un giro inesperado en la situación de Deyverson, delantero conocido tanto por su talento como por su carácter excéntrico. Tras conseguir su primera victoria al frente del equipo con un 2 a 0 ante Vitoria en el Brasileirao, el ex goleador de Boca abordó públicamente el futuro del atacante, quien había sido marginado del plantel por el entrenador anterior debido a cuestiones disciplinarias.

image

Palermo había manifestado públicamente: “Sé que Deyverson tiene su locura interior, pero es bueno tener ese tipo de jugadores. Lo respeto y lo ayudaré para que, en algún momento, forme parte del equipo porque creo que es un futbolista importante y querido”. Su objetivo era devolverle la confianza a Deyverson para que pudiera volver a competir en el máximo nivel con la camiseta de Fortaleza.

Deyverson, de la exclusión a ser rescatado por Palermo

La exclusión de Deyverson del primer equipo de Fortaleza se remonta a la gestión de Renato Paiva, quien decidió apartarlo de las convocatorias pese a que el jugador continuaba entrenando con el grupo. La decisión se fundamentó en el perfil mediático del delantero y en la percepción de que su comportamiento representaba un “mal ejemplo” para los futbolistas más jóvenes del plantel.

El propio Deyverson fue noticia en repetidas ocasiones por su estilo provocador y sus actuaciones virales, como el amague con elongación que popularizó en un partido frente a River, convirtiéndose en una de sus señas de identidad. Con la llegada de Martín Palermo, el delantero ve una oportunidad para revertir su situación y regresar a la competencia oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1988786806473781401&partner=&hide_thread=false La celebración de Martín Palermo y Deyverson, CARA A CARA… pic.twitter.com/90Gr20tbzo https://t.co/VSQX3br7hw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 13, 2025

Por otra parte, el vínculo de Deyverson con Boca fue tema de conversación en los medios. El futbolista brasileño ha declarado abiertamente su simpatía por el club argentino y su deseo de vestir la camiseta azul y oro. En una entrevista concedida a ESPN antes de la final de la Copa Libertadores 2024, Deyverson expresó: “A ver… si un día me suena el teléfono y me dicen: ‘Deyverson, vení a jugar a Boca’. Pfff... Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente, y veo que Boca tiene mucho de eso”.

El panorama para el equipo de Palermo es exigente: restan cinco partidos, con 15 puntos en juego, para intentar salir de la zona roja. Los rivales en esta recta final serán Bahía (20 de noviembre), Bragantino (26/11), nuevamente el Mineiro (30/11), Corinthians (3 de diciembre) y Botafogo (7/12).