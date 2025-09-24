Con visitantes: la AFA dio el ok y Boca podrá llevar hinchas al partido frente a Defensa y Justicia

Por pedido del local, el xeneize podrá llevar hinchas a Florencio Varela luego de que se disponga un importante operativo de seguridad. Cuántos hinchas podrán ir.

Lo festeja el mundo Boca . Al menos por este fin de semana de cara al duelo que tendrá el equipo frente a Defensa y Justicia por el torneo clausuro, debido a que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de APreViDe, afirmó que dispondrá un operativo de seguridad especial para el duelo entre Defensa y Justicia para que el xeneize pueda llevar visitantes.

El sábado 27 desde las 19 será una prueba más para analizar si el fútbol argentino está en condiciones de implementar el regreso de los visitantes a los estadios. Según se confirmó serán 3.000 los hinchas que podrán estar en el Tito Tomaghello para disfrutar del encuentro, por lo cual se montará un operativo con más de 450 efectivos de la Policía sumado a la seguridad privada.

Lo llamativo de la decisión es que los hinchas que estarán ubicado en la tribuna lindera a la calle Humahuaca, no podrán ingresar con bandera . Por otra parte, la APreViDe anunció también que intentar ingresar con entradas indebidas será motivo para aplicar el derecho de admisión.

hinchas boca

Cómo fue el último partido de Boca

Boca empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este resultado deportivo, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 14 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central, quien posee 15 puntos.

Los dos goles del “Xeneize” fueron realizados por el mediocampista Rodrigo Battaglia y el centro delantero Miguel Merentiel. Mientras que los dos tantos del “Ferroviario” fueron concretados por los mediocampistas José Florentín e Iván Gómez.

Así fue el empate entre Boca y Central Córdoba

Luego de unos primeros minutos sin jugadas claras, el Xeneize tuvo la primera oportunidad certera a los 13 minutos de la primera etapa, cuando el reemplazante de Edinson Cavani, Milton Giménez, recibió un pase filtrado y remató fuerte ante un Alan Aguerre que logró despejarla.

Boca profundizó su dominio durante el resto del primer tiempo. Con circuitos aceitados, rápida recuperación cuando perdía la pelota y, sobre todo, dos jugadores que estuvieron muy precisos en la transición: Leandro Paredes y Giménez.

Otro jugador que le trajo muchos problemas a Central Córdoba fue Carlos Palacios, en la posición de enganche, al quien no pudieron localizar durante el primer tiempo porque jugó suelto.

El primer gol para el Xeneize llegó a los 41 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina ejecutado por Lautaro Blanco, el rebote le quedó a Rodrigo Battaglia, quien le fundió el arco a Aguerre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969930055087276211&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL XENEIZE: Battaglia capturó una pelota que quedó picando en el área y puso el 1-0 de Boca ante Central Córdoba.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LqyZu3u5d0 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

En el inicio del complemento, los dirigidos por Russo volvieron a dar muestra de su buen juego y no tardaron en ampliar la ventaja: a los 10 minutos, Lautaro Blanco envió un centro y, tras un desvío de Giménez, Miguel Merentiel definió para poner el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969939291473064030&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ LA BESTIA! Merentiel estampó el 2-0 de Boca ante Central Córdoba en La Bombonera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2kbBm9AkVP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Con la ventaja de dos goles, Boca cometió una grave desatención: en un tiro de esquina de los santiagueños, la pelota quedó bollando y Agustín Marchesín, sin salir de abajo de los tres palos, fue responsable en el descuento de la visita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969941074455011496&partner=&hide_thread=false MARCHESÍN NO LO PODÍA CREER: Boca no pudo sacar la pelota y Florentín puso el 1-2 de Central Córdoba ante el Xeneize.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GgascaQKUw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

El gol fue duro para el Xeneize, que no logró volver a meterse en partido, y a los 38 minutos del complemento llegó el empate inesperado de Central Córdoba. Nuevamente tras una pelota parada, el rebote le quedó a Iván Gómez que fulminó el arco de Marchesín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969946350386020420&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LOCURA DE GOLAZO DE CENTRAL CÓRDOBA!!! Gómez le rompió el arco a Marchesín y marcó el 2-2 ante Boca en La Bombonera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ImSZHBcwr3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

En los instantes finales, el equipo liderado por el entrenador Omar De Felippe generó diversas oportunidades para sellar un sorprendente triunfo, pero las imprecisiones en las definiciones sentenciaron un frustrante empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969949728558186798&partner=&hide_thread=false UN FINAL DE LOCOS: Marchesín salió lejos y Central Córdoba casi lo gana en la última jugada del partido en La Bombonera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/kbKcQzZZDY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Síntesis del partido

Torneo Clausura 2025

Fecha 9

Boca 2-2 Central Córdoba

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Alberto J. Armando

El 11 inicial de Boca: Marchesín: Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco, Aguirre, Paredes, Battaglia, Palacios; Giménez y Merentiel. D.T: Miguel Ángel Russo.

El 11 inicial de Central Córdoba: Aguerre; Moyano, Abascia, Galván, Cufré, Vera, Florentín, Perelló, Gómez, Heredia y Godoy. D.T: Omar De Felippe.

Gol en el primer tiempo: 41m. Rodrigo Battaglia (B)

Goles en el segundo tiempo: 11m. Miguel Merentiel (B); 17m. José Florentín (C); 38m. Iván Gómez (C).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Gatón Verón por Matías Perelló (C); 13m. Diego Barrera por Matías Godoy (C); 13m. Lucas Besozzi por Matías Vera (C); 29m. Alan Velasco por Brian Aguirre (B); 29m. Franco Alfonso por Leonardo Heredia (C)