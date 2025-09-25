El equipo de Lifune sacó un empate positivo en Tandil y definirá en casa

El miércoles por la noche, el representativo de Neuquén igualó 1 a 1 por la ida de los cuartos de final de la Copa País.

Teniendo en cuenta que definirá la serie en casa, el equipo de Lifune sacó un buen empate en Tandil , ante la Liga de aquella ciudad bonaerense. Fue a 1 a 1 en el estadio General San Martín del club Santamarina, por la ida de los cuartos de final de la Copa País.

El equipo de Rogger Morales tuvo un desempeño positivo y comenzó ganando cuando se estaba cumpliendo el primer cuarto de hora del encuentro.

Braian González aprovechó un pase atrás del defensor Facundo Di Cataldo que quedó corto y se fue mano a mano con el arquero. Con la efectividad que lo caracteriza, el delantero de Alianza de Cutral Co esquivó al "1" local y tocó de zurda al arco vacío para abrir el marcador.

Promediando la misma etapa inicial, Matías Godna aprovechó una pelota suelta tras un cabezazo en el palo y estableció el resultado que, a la postre, sería definitivo.

En el complemento, Neuquén estuvo más cerca de ganarlo que su rival, pero el arquero Cristian Bucci evitó la derrota de los tandilenses. El resultado dejó la serie abierta, pero lo pone con buenas perspectivas al combinado neuquino por lo que se vio en la vida y el hecho de que definirá en casa.

La visita formó con Alan Aldalla; Maximiliano Carrasco, Axel Paz, Maximiliano Azame y Alan Riquelme; Ezequiel Namuncurá, Lautaro Guevara, Maximiliano Morales y Matías González; Franco Reyes; y Braian González. En el complemento ingresaron Hernán Azaguate por Reyes, Oscar Páez por Namuncurá, Alejandro Díaz por Matías González, Ignacio Cechich por Braian González.

El miércoles de la próxima semana, la llave se resolverá en el estadio que tiene el mismo nombre que el tandilense, ya que el equipo de Lifune juega de local en el General San Martín de Atlético Neuquén.

Qué es la Copa País

El torneo que se resuelve por eliminación directa está disputando su primera edición. Es una competencia de fútbol organizada por el Consejo Federal de AFA para selecciones de ligas regionales argentinas, con el objetivo de promover el desarrollo de jóvenes talentos del interior del país y federalizar el deporte. El torneo se juega en tres etapas —Clasificatoria, Regional y Final— y el campeón obtiene un cupo directo para la siguiente edición de la Copa Argentina.

Neuquén eliminó a Bariloche en la primera ronda y a la Liga del Valle de Chubut en el segundo encuentro.