Un ex jugador de la MLS criticó a Inter Miami por la familia Messi: "Su padre prácticamente dirige al club"

Un jugador polaco no anduvo con rodeos y apuntó contra Lionel Messi y su familia por una supuesta injerencia en el Inter Miami.

En Estados Unidos están fascinados con la presencia de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS) por lo que representa futbolísticamente a nivel mundial entendiendo que es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del deporte. Sin embargo no todas las personas que han pasado por la liga durante la estadía del astro se llevan buenos recuerdos.

Un futbolista polaco que jugó en el DC United lanzó fuertes críticas contra Lionel Messi y también su familia al referirse sobre el protagonismo de su padre en el Inter Miami . Se trata de Mateusz Klich , futbolista que supo enfrentar al capitán de la Selección argentina en mayo de 2024 en un duelo que terminó con victoria por la mínima a favor de las Garzas.

En diálogo conel canal de You Tube Foot Truck , Klich soltó sin escrúpulos: “No recomiendo Miami mientras Messi esté allí. Es un desastre; la gente se va, los entrenadores y los fisioterapeutas se van. Organizativamente, es pésimo ", dijo.

Messi

Más tarde apuntó contra el papá del '10', Jorge Messi: "El padre de Messi (Jorge) prácticamente dirige el club. Todos hablan español y no se puede hacer nada sin su consentimiento. El club en sí está a 45-50 minutos de Miami”, soltó generando repercusión a nivel mundial por sus confesiones.

Saliendo de la polémica, analizó la MLS: “Red Bull tiene un estadio mejor ahora, pero el City también está construyendo un estadio espectacular. Hay clubes como el Columbus Crew y el Cincinnati, que tienen estadios excelentes y una base excelente, pero vivir allí es muy aburrido. Recomendaría Nashville, si tienen la opción de ir al Nashville SC. Es un lugar precioso, la capital del país. Portland y Seattle tienen ambiente, pero es el fin del mundo”, opinó el mediocampista sobre la vida de la MLS y el día a día.