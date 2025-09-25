La Liga Nacional de básquet arrancó con dos neuquinos como protagonistas

Manu Rodríguez y Juan Conte Grand tuvieron minutos importantes en la visita de Racing de Chivilcoy a Boca, el bicampeón.

El comienzo de la edición 2025/2026 de la Liga Nacional de básquet tuvo a dos pibes neuquinos como protagonistas. Manu Rodríguez y Juan Conte-Grand jugaron para Racing de Chivilcoy en su histórica visita a Boca , el campeón defensor del máximo título doméstico.

Fue victoria para el local en el polideportivo "Benito Quinquela Martín", conocido popularmente como "La Bombonerita", donde prevaleció 82 a 67 de punta a punta y sin atenuantes ante el recién ascendido y debutante en el certamen.

Manu fue uno de los cinco titulares en el conjunto dirigido por Carlos Beguerie y se destacó ante su exclub. Anotó 14 puntos, con 6/8 en tiros de campo y tres rebotes en 27 minutos. Fue su primer partido oficial con la camiseta de Racing, luego de haber mantenido la categoría en La Unión de Formosa la temporada anterior.

Por su parte, Conte-Grand saltó desde el banco, estuvo ocho minutos en cancha, bajó un rebote y anotó dos puntos.

Liga Nacional 2025_26 - Partido Inaugural - Boca Jrs. v Racing (CHI)

Los dos neuquinos tienen actualmente 23 años, pasaron por Boca en los últimos años y son producto de las formativas de Independiente de Neuquén.

Racing de Chivilcoy tiene como primer objetivo mantener la categoría en su debut en la Liga Nacional, mientras que Boca ganó las últimas dos ligas y buscará la difícil misión de lograr el tricampeonato.

Con 16 puntos en 17 minutos, el flamante refuerzo Agustín Barreiro fue el máximo anotado del xeneize y se perfila para ser una de las figuras del torneo. Norberto Sucky fue el goleador de la noche con 18 unidades para la visita.

Liga Nacional 2025_26 - Partido Inaugural - Boca Jrs. v Racing (CHI) (1)

El cotejo fue televisado por la señal de cable de TyC Sports, que tiene los derechos de transmisión en la LNB. Se disputó en simultáneo al partido entre Palmeiras y River por la Copa Libertadores y los hinchas de Boca que estaban en la cancha festejaron la victoria del conjunto brasileño.

Debutan Larraza y Pérez Tapia

En la semana inicial de la temporada, los otros dos neuquinos comenzarán a ver acción. Este jueves por la noche, Juan Larraza será parte del plantel de Regatas de Corrientes que visitará a La Unión de Formosa, mientras que el viernes, desde las 20:30, Peñarol de Mar del Plata visitará a San Lorenzo en el estadio Roberto Pando. Allí, el base Agustín Pérez Tapia (foto) enfrentará a uno de sus exclubes y debutará con la camiseta de Peñarol.

agustín pérez tapia

Se juega la cuarta fecha del Pre Federal de básquet

Este viernes continuará el torneo de primera división que reúne a los mejores equipos masculinos de la región y es clasificatorio para la Liga Federal del año que viene.

Los cuatro partidos van a las 21:30, con el duelo destacado entre el puntero Centro Español (3-0) y Pacífico (2-1) en el Templo de Plottier. El Torito es el único invicto en la zona Campeonato, mientras que el Deca es uno de los favoritos al título.

Independiente de Neuquén (2-1) recibirá a Biguá (1-2) en La Caldera, mientras que el campeón defensor, Pérfora (1-2), será local de Deportivo Roca (1-2) en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul.

Por su parte, Del Progreso (2-1) visitará en "La Perla del Valle" al colista Atlético Regina (0-3) en el duelo rionegrino.

El sábado continuará la acción con partidos de la zona Ascenso. Vista Alegra recibirá a Unión Alem Progresista de Allen, Petrolero hará lo propio ante Centenario y Cinco Saltos chocará con Club Plottier. Todos los encuentros de la segunda categoría arrancarán a las 21.