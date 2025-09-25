La medida llega tras los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

Entre las recomendaciones de la embajada argentina en Chile para los hinchas que viajen al Mundial Sub-20 se encuentran no asistir con camisetas de clubes argentinos.

La embajada argentina en Chile publicó una serie de recomendaciones dirigidas a los hinchas que viajen al Mundial Sub-20 . La medida busca garantizar la seguridad de los viajeros en un contexto de tensión tras los recientes incidentes durante la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile .

Entre las sugerencias se incluyen evitar zonas de riesgo , respetar las normas locales y mantener comunicación constante con las autoridades consulares en caso de emergencia.

La medida llega en un contexto de tensión luego de los incidentes en la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile , que derivaron en amenazas en redes sociales de los hinchas chilenos hacia argentinos que pisen su país, sin haber quedado conformes luego de pasar a la siguiente instancia de la que el “Rojo” fue eliminado.

Diversos grupos identificados con la “U” advirtieron que quienes viajaran “iban a pagar” por lo ocurrido en aquel cruce, lo que encendió la alarma en las autoridades diplomáticas y consulares.

Las recomendaciones de la embajada de Chile

Entre las pautas principales, la Embajada remarcó la prohibición expresa de ingresar a Chile con armas, municiones, explosivos, sustancias químicas o drogas, advirtiendo que su transporte acarrea severas consecuencias penales.

También sugirió extremar la vigilancia de objetos personales como celulares y documentación, tanto en la vía pública como en centros comerciales, y recomendó estacionar los vehículos de patente argentina únicamente en recintos privados y cerrados, evitando dejar pertenencias de valor en el interior.

Para el ingreso a los estadios, se recordó la obligatoriedad de portar la entrada junto con el documento de identidad asociado (DNI o pasaporte), en concordancia con las disposiciones de la organización del Mundial.

Además, se pidió evitar el uso de indumentaria vinculada a clubes de fútbol argentinos por motivos de seguridad, y se reiteró que está prohibido ingresar al país con alimentos frescos de origen animal o vegetal.

La Embajada también aconsejó contratar un seguro médico antes de viajar y, en caso de pinchaduras de neumáticos en ruta, no aceptar ayuda de terceros.

Finalmente, se brindó un listado de teléfonos útiles para emergencias. Entre ellos figuran los números de contacto consular en Santiago, Valparaíso y Concepción, además de los servicios locales como Carabineros de Chile (133), Policía de Investigaciones (134) y el sistema de atención médica de urgencia (131).

En caso de pérdida o robo de documentación, se pidió a los ciudadanos argentinos comunicarse de inmediato con la red consular.

Con este comunicado, la Embajada busca prevenir situaciones de riesgo y facilitar la asistencia a los hinchas que acompañarán a la Selección juvenil en su desafío mundialista.

El objetivo es que la experiencia deportiva se viva en un marco de aliento, convivencia y respeto, dejando atrás las tensiones que se generaron en la previa por las amenazas en redes sociales.

Incidentes entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile

Incidentes en el partido de Independiente

Los violentos disturbios produjeron en el marco de la Copa Sudamericana, cuando hinchas de Independiente y Universidad de Chile se enfrentaron durante el partido que se jugó en el estadio del club argentino.

Antes del encuentro se registraron choques entre los hinchas, que se repitieron en las tribunas con corridas, lanzamiento de objetos y la intervención de la policía. Tras el pitazo final, la violencia continuó en la vía pública con destrozos y enfrentamientos que dejaron heridos y detenidos. El episodio encendió las alarmas en ambos países y motivó a reforzar la seguridad para futuros torneos internacionales.