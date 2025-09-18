De Neuquén a Chile: cuál es el estado de los pasos fronterizos

Las autoridades del vecino país preveían la llegada de unas 20 mil personas desde Neuquén, a través del paso Cardenal Samoré.

Las fiestas patrias en Chile provocan un mayor movimiento vehicular en los pasos fronterizos . Las autoridades del vecino país preveían la llegada de unas 20 mil personas desde Neuquén, a través del paso Cardenal Samoré, hasta el próximo 21 de septiembre.

Según el parte de Vialidad Nacional emitido este jueves a las 7.55, el paso está habilitado para el tránsito. "Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia. Pronóstico de nevadas en cotas altas. Posible formación de hielo en sectores. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando", puntualizó el parte diario.

Tras la última modificación horaria, el Paso Cardenal Samoré está habilitado para el egreso desde las 8.00 y hasta las 19, mientras que el ingreso se extenderá de 8.00 a 20.00.

Según se informó, el paso Pino Hachado también está habilitado. Según el parte de rutas del Plan Integral de Mantenimiento Invernal 2025, para este jueves hay posibles nevadas en la zona cordillerana, por lo que se recuerda la portación obligatoria de cadenas. Todos los tramos se encuentran transitables con precaución.

Horarios en los pasos fronterizos

En la Región del Alto Neuquén, el Paso Fronterizo Pino Hachado tiene el horario de egreso (Argentina – Chile) desde las 8.00 a las 19.00 y de ingreso (Chile – Argentina) de 8.00 a 20.00.

En cambio, tanto el Paso Hua Hum como el Paso Mamuil Malal ambos tienen el ingreso y egreso de 8.00 a 20.00.

Por otro lado, en la Región del Pehuén, el Paso Icalma-Villa Pehuenia tiene su horario de egreso de 8.00 a 19.00 y el ingreso es de 8.00 a 20.00.

Cabe recordar que el Paso Fronterizo Pichachén se encuentra cerrado en esta época del año.

Las autoridades recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época. Asimismo, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

Éxodo a Chile

El éxodo conmemora el inicio del proceso de independencia de Chile, que comenzó con la Primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. Cada año, esta fecha motiva a miles de chilenos a viajar, y la Patagonia argentina, con Neuquén como uno de sus principales puntos de acceso, es un destino tradicionalmente elegido.

Para hacer frente a esta alta demanda y garantizar un cruce más seguro y expedito, las autoridades chilenas han implementado un plan especial de contingencia. La delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef Montiel, anunció un significativo refuerzo en el complejo fronterizo. La dotación de personal se incrementará a cerca de 80 funcionarios dedicados exclusivamente a las labores de fiscalización y control.

Además, se habilitarán más puestos para la revisión de equipajes y se desplegará tecnología especializada para optimizar los procedimientos. Entre los equipos se incluye un camión escáner para la inspección de carga, máquinas de rayos X en los controles peatonales y vehiculares, y un escáner portátil para revisiones aleatorias de automóviles.

Para complementar estas medidas, se sumará personal externo cuya función será la de orientar, informar y asistir a los viajeros, con el objetivo de minimizar los tiempos de espera y facilitar el proceso fronterizo.

En cuanto a la operatividad del paso, se ha dispuesto un horario ampliado de funcionamiento, que será de 08:00 a 20:00 horas durante los días de mayor circulación. Las autoridades han hecho un llamado a los viajeros para que planifiquen sus desplazamientos con antelación, revisen que toda su documentación esté en regla y verifiquen los horarios antes de emprender el viaje. Un punto crucial a tener en cuenta es que, debido a las condiciones de seguridad vial en la cordillera, se mantiene como requisito obligatorio portar cadenas para transitar por el paso internacional.