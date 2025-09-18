Uocra escala oficial: cuánto cobra un ayudante en septiembre 2025, con el sueldo actualizado

Tras el último acuerdo paritario, quedaron establecidos los salarios de los ayudantes de la construcción nucleados en la Uocra en septiembre de 2025 .

En la Convención Colectiva de Trabajo Nro 76/75, suscripta por la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) , se subraya que se considera ayudante de la construcción al personal capacitado para hacer tareas generales no especializadas . ¿Cuánto cobra un ayudante en septiembre de 2025 ?

Cabe recordar que el último 11 de julio de 2025 la Uocra selló un acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Así, la Uocra logró incrementos salariales para el mes de julio de 2025 -de un 1,1 por ciento, que se aplicó sobre los salarlos básicos vigentes al 30 de junio de 2025 - y de un 1,1 por ciento para el mes de agosto de 2025 , que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2025 .

Los salarios básicos de los ayudantes de la construcción se diferencian de acuerdo a la categoría laboral y a las zonas en las que estos cumplen sus tareas.

Uocra escala oficial: cuánto cobra un ayudante en septiembre 2025

El sueldo básico por hora de un ayudante de la construcción nucleado en la Uocra en septiembre de 2025 oscila entre 3.640 y 7.280 pesos, dependiendo de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Así, la zona A incluye a los ayudantes que trabajen en las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones;

la zona B a aquellos que se desempeñan en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut;

la zona C involucra a los trabajadores en Santa Cruz y la zona C Austral a los ayudantes que cumplen con sus actividades laborales en Tierra del Fuego.

En septiembre de 2025, la escala salarial que incluye a los ayudantes nucleados en la Uocra es la siguiente:

Sueldo básico por hora por zona A: $3.640.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.059.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.746.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.280.

Asimismo, cabe destacar que en el convenio firmado por la Uocra se estableció el pago de sumas mensuales –a la manera de un bono-, de carácter no remunerativas, las cuales se abonan a los trabajadores y trabajadoras de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75 del siguiente modo:

Categoría de Sereno Zona "A" en la suma mensual de $40.000.

Categoría Ayudante Zona "A" en la suma mensual de $40.000.

Categoría 1/2 Oficial Zona "A" en la suma mensual de $42.000.

Categoría Oficial Zona "A", en la suma mensual de $46.000.

Categoría Oficial Especializado Zona "A" en la suma de $48.000.

Construccion Obreros (2).JPG El sueldo básico por hora de un ayudante de la construcción nucleado en la Uocra en septiembre de 2025 oscila entre 3.640 y 7.280 pesos, dependiendo de la zona en la cuál desarrolle su tarea. Claudio Espinoza

Es oportuno reseñar que tanto la Uocra como las cámaras empresarias -mencionadas más arriba- convinieron que el último acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2025 y, en el marco de la negociación colectiva, acordaron crear una Comisión Especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico, asumiendo el compromiso de reunirse nuevamente a los efectos de definir los ajustes que correspondan.