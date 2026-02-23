Las escuelas, listas para el inicio escolar: mejoras en más de 300 establecimientos de la provincia

Mejoras integrales se realizaron en diversos establecimientos de la provincia del Neuquén. En esta ocasión, se realizó un relevamiento en Centenario.

Durante el verano en la provincia de Neuquén se llevaron a cabo obras de mantenimiento y readecuaciones integrales en todas las escuelas . En la región Confluencia , se realizó un relevamiento por parte de un equipo de la cartera educativa encabezado por la ministra Soledad Martínez y, en esta ocasión, inspeccionaron establecimientos de Centenario.

"Es la primera vez que el sistema dispone un programa de intervenciones mayores por el que, al final de este receso, habremos intervenido en más de 300 escuelas en toda la provincia entre el verano 2024/25 y 2025/26; de un sistema que tiene unos 780 edificios", puso en valor la ministra.

Según indicó Martínez , se logro intervenir de una forma integral en "más del 50% de los edificios escolares de la provincia" . Entre los arreglos que se han realizado, van desde nuevas cubiertas de techos, hasta instalaciones sanitarias, pasando por cocinas, comedores, tendidos eléctricos, calefacción, equipamientos de calderas, nuevas instalaciones de gas, revestimientos, patios y pinturas, cubriendo así demandas históricas.

A su vez, la funcionaria educativa indicó que esta política de intervención en espacios abiertos de las escuelas son también parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y que siempre estuvieron abandonados en la mirada de otras gestiones de la educación, y que cobrarán mayor relevancia mientras vamos cumpliendo con otras prioridades.

La totalidad de las escuelas de la provincia podrán comenzar las clases a fines de febrero

"Son parte de un proceso que desde la política queremos dar, de recuperar la confianza; porque la mayoría de las escuelas cuando presentamos el plan de acciones nos miraban y nos decían ‘bueno’, con un poco de escepticismo, para ver qué de eso se ejecutaba, si es que algo se hacía", destacó Martínez sobre estos trabajos que se desarrollan en el verano.

De esta forma, sumó, se recupera el vínculo entre los funcionarios y las comunidades educativas, cumpliendo los cronogramas de tareas muy importante.

En la visita a la escuela Primaria N° 59, el Instituto de Formación Docente N° 9 y el CPEM N° 1, estuvieron presentes la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi; el director de Mantenimiento escolar, Luciano Saborido; el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy y la directora del Distrito Escolar N° VI, Catalina Sánchez.

Martínez detalló que "todas las acciones se orientan para arrancar el 25 de febrero en casi la totalidad de las escuelas de la provincia, en mejores condiciones edilicias, con espacios más seguros y confortables".

"A este tipo de trabajos, se le dará continuidad a lo largo de todo el 2026, incluyendo el período del receso invernal. La acción de mejora alcanza a 85.000 metros cuadrados de nuevas construcciones", describió la ministra.

En particular, en la escuela primaria N° 59 se pudieron observar los trabajos de cambio de las aberturas en dos aulas el SUM y salidas de emergencia; también la readecuación de los patios, y la reparación de playón, como trabajos de pintura complementarios en espacios intervenidos, y una mejora de la vereda frontal de la institución, con una inversión total de 815 millones de pesos.

En el CPEM N° 1, a través de una inversión de 1.150 millones de pesos se trabajó en la readecuación de cuatro núcleos sanitarios, se repararon filtraciones en el escenario, se hizo la regularización del dispositivo del pilar de la energía eléctrica, mejoras en el playón deportivo y en la cocina, así como del cerco perimetral y procediendo luego a la pintura integral del edificio.

En el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 9, en tanto, con una inversión de 810 millones de pesos, se realizó un refuerzo de su estructura, readecuación de sanitarios con un baño adaptado, cambio de piso en aula de planta superior, y se hicieron trabajos en las cocinas el cerco perimetral y trabajos de pintura.