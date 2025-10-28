Los perturbadores datos del primer video que hizo Lourdes Fernández para desmentir su secuestro

En Desayuno Americano brindaron detalles del contexto detrás del video que puso en alerta a todo el mundo.

El mismo día en que Mabel, la mamá de la cantante Lourdes Fernández , denunció su desaparición, la ex Bandana apareció en sus historias de Instagram con un video en el que buscaba desmentirla. Sin embargo, la dificultad que presentaba para expresarse y su apariencia en general dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. Y en vez de llevar tranquilidad, terminó preocupando a toda la comunidad.

Ahora, luego de que la policía lograra rescatar a la cantante en un estado preocupante del departamento de Leandro Gómez García y mientras él permanece detenido, en Desayuno Americano lograron obtener detalles del contexto en el cuál se habría grabado ese video que alertó a todo el mundo.

El periodista Carlos Salerno explicó: "Se logró determinar que García Gómez le habría propinado golpes en el rostro y en el cuerpo hasta lograr que cayera al piso para luego continuar agrediéndola con patadas. Incluso, a través de conversaciones que la damnificada mantuvo con terceros, habría expresado su voluntad de querer retirarse del inmueble sin lograrlo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/1981365086636671425&partner=&hide_thread=false “Bandana”:

Porque apareció Lowrdez que estaba desaparecida, según su madre, desde el 4 de octubre, esta empastillada y se escucha un hombre de fondo pic.twitter.com/2AKjoZUX6w — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) October 23, 2025

Además, Salerno recordó que en un momento del video, Lourdes dice que se iba a 'encargar de saber quiénes estaban detrás de esa mentira' pero que se trataría de una suerte de guion previamente escrito por él.

El periodista también leyó parte del informe del equipo del programa nacional de víctimas contra la violencia que surgió del relato que la propia Lourdes hizo en la guardia del Hospital Fernández. "Dijo que la relación empezó en pandemia e indicó haber padecido violencia psíquica y psicológica".

La palabra de Lourdes Fernández

Después de varios días de estar en el centro de los medios, Lourdes Fernández se presentó este lunes en la oficina de Violencia doméstica, dependiente de la Corte Suprema, y su testimonio habría seguido una línea similar al comunicado que publicó en sus redes sociales. Según contó Mauro Szeta, negó haber sido atacada por Leandro García Gómez.

image

Lourdes sostuvo: "Yo también fui violenta con él, no soy ninguna santa" y los especialistas notaron que estaba preocupada y reacia a denunciar al imputado. "Su relato dio cuenta de la persistencia de conductas violentas de parte de su pareja". Los expertos definieron, tras escucharla, como una situación de alto riesgo. Además, diagnosticaron, según el periodista experto en policiales, en un “relato de una mujer manipulada por el violento”.

Leandro Esteban García Gómez fue imputado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, por el delito de “privación ilegítima de la libertad”. Él contaba con antecedentes penales ya que en 2019, su pareja de ese momento lo denunció por golpes y amenazas. Por esta causa, estuvo imputado y tuvo que usar una tobillera electrónica hasta 2021.

Ahora, García Gómez sigue detenido pero como Lourdes no presentó denuncia formal en su contra, podría ser liberado en las próximas horas, situación que preocupa y pone en alerta a todo el entorno de la ex integrante de Bandana.

image

Tras la declaración de la cantante, la Policía retiró la custodia que protegía la casa de la artista dejándola así sin protección oficial en medio de un caso que conmocionó a sus fans. Según trascendió, “no contó nada malo”, durante su declaración.