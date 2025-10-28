Tini Stoessel sale de gira con "Futttura": cuáles son las ciudades confirmadas

La cantante anunció que hará una gira por Argentina y Latinoamérica. ¿Llega a Neuquén?

El festival Futttura en Tecnópolis es un éxito y Tini Stoessel se prepara para llevar la propuesta a todo el país y Latinoamérica. Así lo confirmó la propia artista en sus redes sociales.

Tras la última presentación en Buenos Aires el próximo 16 de noviembre, la cantante saldrá de gira con su show en 2026 y entre las primeras fechas confirmadas en Argentina se encuentra Córdoba y Tucumán.

La gira 2026 comenzará, según lo brindado, el 6 de febrero en Santiago de Chile, continuará en Montevideo el 21 de febrero, luego Asunción el 8 de marzo y tocará suelo argentino en Córdoba el 21 de marzo y Tucumán el 1 de abril.

El show en Córdoba será en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes. Aún no están a la venta las entradas.

Tini 2.jpg

Por el momento, se desconoce si el festival llegará a Neuquén. En cuanto a los rumores que deslizaban que la novia de Rodrigo de Paul podría cantar en la Fiesta de la Confluencia es poco probable teniendo en cuenta que estará en el país vecino de Chile.

Fenómeno Tini: los fans neuquinos entre los que más buscaron alojamiento

En los últimos años, los recitales y festivales se convirtieron en un verdadero motor del turismo en Argentina. Eventos como Lollapalooza, conciertos internacionales en estadios y celebraciones en distintas provincias atraen a miles de visitantes y generan un movimiento económico cada vez más notable.

Según un estudio de Airbnb, más del 30% de los argentinos que viajan lo hacen motivados por la música y los espectáculos en vivo.

Los datos demuestran que este tipo de eventos no solo impulsan al turismo y el transporte, sino que además genera un efecto económico inmediato en las ciudades que los reciben, impulsando la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio local.

Según datos de Airbnb, las búsquedas de alojamiento para ese período crecieron más del 90% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Con las valijas casi listas, miles de seguidores se preparan para viajar desde distintas provincias y presenciar el espectáculo en vivo. Entre las ciudades con mayor número de búsquedas de alojamiento se destacan: