Tras la polémica, se filtró el contrato millonario de los bailarines de Tini Stoessel

Laura Ubfal aseguró que los bailarines cobraban tan solo 200 mil pesos por show y desató la polémica. La verdad detrás del escándalo.

El contrato de los bailarines de Tini

Tini Stoessel lanzó su show Futttura en Tecnópolis y se armó un fuerte revuelo sobre los contratos de los bailarines. Fue Laura Ubfal quien aseguró que el cuerpo de baile de la famosa cantante cobra por show un cachet de 200 mil pesos.

La información fue desmentida por los propios bailarines y Yanina Latorre terminó revelando el verdadero contrato que firman para ser parte del concierto.

Futttura inició su seguidilla de shows el pasado 25 de octubre, aunque el debut estaba previsto para el viernes 24. Ese día tuvo que suspenderse la presentación tras el fuerte temporal de lluvia y viento que azotó a Buenos Aires.

El millonario contrato de los bailarines de Tini

Yanina Latorre reveló en SQP (América) que los bailarines no cobran por show, sino por “todo el proceso”. La conductora del ciclo defendió a Tini y explicó cómo funciona la contratación.

“Los bailarines cobran por todo el proceso 8 millones de pesos. ¿Qué incluye? Dos meses de ensayo, de lunes a viernes de 10 a 18, más los ocho shows. Los ensayos incluyen catering, snacks y almuerzo para todos”, leyó.

En cuanto al show, Latorre sumó que “dura tres horas” y que Tini canta 46 temas, pero “31 tienen coreografía”. “Los bailarines firmaron contrato desde el primer día de ensayo, donde se mencionaban todas las condiciones”, agregó y destacó que de parte de los bailarines nunca hubo quejas.

Embed - Según Yanina Latorre los Bailarines de Tini cobran 8 millones de pesos

Por cierto, Melody Luz, pareja de Alex Caniggia, contó en LAM que fue parte del videoclip “Suéltate el pelo” y que en set de grabación debido a los intensos movimientos había masajistas.