"La única que creyó": Javier Milei destacó el rol de su hermana Karina en el triunfo de La Libertad Avanza

Tras las elecciones, el presidente se mostró orgulloso del rol fundamental de su hermana para ganar las elecciones legislativas. Y habló sobre los resultados.

El presidente destacó el rol de su hermana Karina, principal armadora de las listas de LLA.

Tras el triunfo electoral en las legislativas de este domingo, el presidente Javier Milei destacó la importancia del trabajo de su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Y afirmó que su rol es clave para el crecimiento.

Según admitió este martes en una entrevista en el canal de streaming Neura, "hemos hecho una elección increíble". Acto seguido, sostuvo que "la única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó . ¿Qué querés que te diga?".

Milei se refirió así a los impactantes números que tuvieron por ejemplo en provincia de Buenos Aires , encabezado por Diego Santilli, donde ganaron con un 41,45%, superando así a Fuerza Patria que quedó con el 40,91%, semanas después de haber derrotado al espacio libertario en las elecciones de septiembre.

javier y karina milei

"Hemos hecho una elección increíble"

El presidente libertario atendió el llamado mientras compartía una cena con Karina Milei, Diego Santilli y la pareja del diputado electo, Analía Maiorana. "Estamos cenando en honor a la enorme elección que nos regalaron los argentinos ayer", comentó con entusiasmo.

Durante la conversación, destacó el desempeño del equipo bonaerense y elogió a varios referentes del oficialismo: "Hemos hecho una elección increíble. Lo que ha logrado el equipo de la provincia de Buenos Aires, el 'Colo' (Diego Santilli), Karen (Reichardt), Sebastián Pareja, Karina Milei, el equipo de comunicación de Santiago Caputo"

Al analizar los resultados, el mandatario señaló: "Todos pensábamos 'vamos a achicar lo más que podamos y con una buena elección en el resto del país vamos a estar arriba'. Y la realidad es que hasta tienen que mentir -en referencia a Fuerza Patria- cómo sumar los números para que tenga más decoro".

santilli pelado

El análisis de Milei sobre la nueva conformación del Congreso

A raíz de la gran elección que tuvo La Libertad Avanza, el mandatario se mostró optimista al sostener que el espacio libertario tendrá una bancada de "101 diputados y 20 senadores", al mismo tiempo que celebró el mal panorama del peronismo en la Cámara Alta y Cámara Baja.

"Se abren las posibilidades de hacer un conjunto de reformas como nunca se vio en la vida. Estamos muy agradecidos a los argentinos por darnos esta posibilidad", remarcó.

javier milei festejo elecciones 2025

Acto seguido, insistió: "A partir del 10 vamos a empezar con todas las reformas pactadas en el Pacto de Mayo", vaticinó, y concluyó: "Un país en el cual vamos a avanzar en las reformas estructurales que asumimos con los Argentinos".

El éxito de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas

Con el triunfo de más del 40% de los votos, el oficialismo renovó sus escaños y obtuvo nuevas bancas como también la oposición, renovando así ambos sus diputados y senadores.

El espacio del presidente Javier Milei se convirtió en la fuerza más votada y consolidó una posición clave, pasando de 37 a 93 bancas a partir del próximo 10 de diciembre. En el Senado, pasaron de ocupar 6 a 18 bancas.

Estos nuevos legisladores que se sentarán en en Congreso Nacional sorprendieron por su edad. El caso que más resonó fue el de Agustín Pellegrini, de 25 años, quien fue como cabeza de lista en la provincia de Santa Fe. Se trata del actual vicepresidente del partido libertario en esa jurisdicción y que recibió un apoyo clave en la última semana de campaña con la visita de Javier Milei a Rosario.