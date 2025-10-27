Elecciones 2025 | El discurso completo de Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza

El Presidente brindó un discurso en el que destacó el apoyo de la ciudadanía, un llamado a los gobernadores y la Argentina que se viene.

El Gobierno de Javier Milei revalidó este domingo su gestión en las elecciones legislativas y se impuso como la fuerza más votada en el país, mientras el peronismo quedó sumido en un estado de incertidumbre después de no haber podido mantener los guarismos de la mayoría de sus victorias en las elecciones provincias que habían sido desdobladas del calendario nacional.

La alianza oficialista La Libertad Avanza se impuso en la categoría para diputados con el 40,84 por ciento de los votos, seguido por el 24,50 por ciento de Fuerza Patria y el 5,12 de Provincias Unidas, que quedó en un lejano tercer lugar.

En el Senado, el oficialismo engrosará su bancada desde el 10 de diciembre, tras haberse impuesto en seis de las ocho provincias en las que se renovaban senadores, al superar ampliamente las expectivas del espacio: pasará de siete bancas a 20.

De esta manera, los libertarios quedaron a 17 del quorum propio, algo que podrían alcanzar con la ayuda de los denominados dialoguistas.

Apalancado en ese triunfo, el presidente Javier Milei celebró la victoria y convocó al diálogo a los bloques provinciales y a los gobernadores para encarar la etapa “más reformista de la historia” en el Congreso.

El discurso completo de Javier Milei

En primer lugar. Gracias. En primer lugar, deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección, por este nuevo acto eleccionario y por la maravillosa elección que se hizo, estrenando un nuevo sistema de votación, que es la Boleta Única Papel, que nunca se había podido pasar y contrario a lo que es el incentivo de los oficialismos, porque termina con la trampa, nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos. Porque estamos a favor de un sistema democrático transparente

Al mismo tiempo, así como agradezco a todos los argentinos por este enorme acto cívico, sería un hipócrita si no diera las gracias. En particular, a todos aquellos que siguieron abrazando y apoyando las ideas de la libertad para hacer grande la Argentina nuevamente.

En definitiva, parafraseando uno de nuestros últimos spots: “Si vieras qué linda que está la Argentina. Y qué lindo le queda el violeta”

Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás cien años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra; hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Naturalmente, repitiendo lo que dije hace un ratito, pero más ordenado, quiero celebrar la implementación de la Boleta Única Papel, que fue un éxito en todo el país y que mejora notoriamente nuestro sistema democrático. Segundo, quiero agradecer a los fiscales de La Libertad Avanza.

Y también quiero agradecer a cada uno de los presidentes de La Libertad Avanza a nivel provincial por haber hecho este esfuerzo enorme, que se ha plasmado en un hermoso 41% de votos.

Conferencia Javier Milei

En definitiva, quiero agradecer a los diez millones de argentinos que nos han acompañado. Pero esto, este resultado, no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros de este Gobierno. Por eso quiero darle las gracias a cada uno de ellos, porque si hay algo que ha caracterizado a esta gestión es la generación de resultados permanentemente. En este sentido, quiero agradecer al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. También quiero agradecer muy especialmente a la doctora Bullrich y al doctor Luis Petri. Porque estaríamos muy cerca de… a poquito más de dos años de aquella reunión en Acassuso convocada por el presidente Macri donde decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo.

También quiero agradecer muy fuertemente al ministro “Toto” Caputo. Y el agradecimiento a “Toto” no puede estar escindido del agradecimiento a quien conduce el Banco Central, a ese gigante que es Santiago Bausili.

También quiero dar las gracias al ex canciller Gerardo Werthein, que ha logrado algo inédito, no solo en la historia Argentina, sino en la historia mundial. Porque nunca Estados Unidos brindó un apoyo de semejante calibre. Y que hoy va a seguir siendo representado por un coloso que viene del Ministerio de Economía, que es Pablo Quirno.

También deseo darle las gracias por su tarea con los más vulnerables a esa luchadora incansable que es Sandra Pettovello. Naturalmente también, no puedo dejar de mencionar al coloso, a Federico Sturzenegger, el ministro más reformista de la historia argentina.

javier milei festejo elecciones 2025 -INTERNA-

Naturalmente, también quiero darle las gracias a nuestro ministro de Salud, Mario Lugones; a nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; a nuestro ministro del Interior, Lisandro Catalán; al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación argentina, Martín Menem.

También le quiero dar las gracias a alguién que la gran mayoría de ustedes no conoce, pero qué es el cerebro legal detrás de todo esto: a María Ibarzábal.

Además, también quiero darle las gracias a quien sale y da la cara por mí, y la voz regularmente: mi vocero, Manuel Adorni.

Y como no podía ser de otra manera, a los dos colosos que han sido los arquitectos de este milagro: Santiago Caputo y Karina Milei. Muchas gracias.

Más allá que no podía dejar de agradecer al equipo, porque sin ellos todo esto hubiera sido imposible, este resultado no es ni más ni menos que la confirmación del mandato que asumimos en el 2023. Hoy el país entero, de La Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria.

Milei sobre los próximos dos años

Durante los primeros dos años, nos dedicamos a evitar que la Argentina caiga por el precipicio, ya que enfrentábamos las peores condiciones iniciales de la historia, que combinaban lo peor de las tres peores crisis de Argentina: un sobrante monetario que era el doble de la previa al Rodrigazo, en el 75; un desequilibrio patrimonial en el Banco Central que era peor que el que tuvo Alfonsín en la previa de la hiperinflación del 89; e indicadores sociales peores que los del 2001. Es decir, era un campo minado. Y gracias a este conjunto de personas hipertalentosas que me rodean, hemos logrado salir de eso y hoy Argentina es reconocido en todo el mundo por lo que hemos hecho durante estos últimos dos años.

Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina, para hacer grande a la Argentina nuevamente.