Javier Milei tras las elecciones legislativas: "Los argentinos decidieron no volver al pasado"

El presidente habló sobre la contundente victoria de La Libertad Avanza en casi todo el país.

La Libertad Avanza arrasó en estas elecciones legislativas, logrando un mayor número de bancas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. A raíz de esto, Javier Milei reflexionó que fueron unas elecciones en las que "los argentinos decidieron no volver al pasado".

En diálogo con Antonio Laje en A24, el presidente dijo que se trató de una "elección en donde dos tercios de los argentinos decidieron votar por un futuro de prosperidad, de crecimiento".

Según refirió Milei, el escenario electoral "estaba planteado por dos modelos: de un lado el modelo que representa la izquierda, el kirchnerismo. Básicamente era como tener una autopista de doble mano y ese carril te llevaba a Venezuela a Cuba, ese era el modelo que proponía. Es tan malo ese modelo que ni siquiera lo confrontaban, solo querían destruir ", señaló Milei.

Respecto a la situación económica, sostuvo que "lo peor ya pasó". Y sumó: "Cuando entramos a este año, la economía se venía expandiendo claramente a niveles del 6% y había empezado a acelerar a niveles del 8%", detalló.

Tras hacer un breve repaso de la economía con la que asumió en 2023 hasta el momento, el mandatario indicó que "lo que paso durante el primer año de gestión y durante el segundo, es una consagración histórica sobre nuestra visión de la economía". "Mientras que la política no estorbó, fue expansivo", sumó.

Milei en A24

A esto, agregó que habrá un crecimiento económico a raíz del RIGI y "más de 20 mil proyectos aprobados" hasta el momento. "Cuando la política se pone a hacer daño, eso es lo que destruye a la economía", dijo Milei.

Las reformas que propone La Libertad Avanza

El mandatario se encuentra convencido en la posibilidad de acordar con gobernadores para llevar a cabo la reforma tributaria, previsional y laboral.

"En la tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, bajar alícuotas, expandir la base imponible de modo tal que al bajar las alícuotas no tenga sentido la evasión. Eso lo que permite es liberarle recursos al sector privado", explicó.

Según explicó, son "el primer gobierno que le devuelve dinero a la gente" y "el programa que diseñó el ministro Caputo permite devolverle al sector privado, de acá al 2031 si la gente decide que continuáramos, alrededor de 500 mil millones de dólares".

Javier Milei Luis Caputo

Respecto a la reforma laboral, dijo que es "anacrónico". "Tiene más de 70 años, no está diseñado para este mundo, para los argentinos de bien. Si la mitad de los trabajadores están el sector informal, quiere decir que eso no funciona", explicó sobre el cambio que se quiere realizar.

Los posibles cambios en el Gabinete que realizará Javier Milei

Al ser consultado por Laje, el presidente indicó que no se imaginaba este panorama y destacó la campaña de Diego Santilli en provincia de Buenos Aires como "admirable".

Sobre el cambio de Gabinete, especificó que "se diseña en función del Congreso que tengo y de los acuerdos que tengo que ir a buscar". "Tengo más ambiciones en materia de reformas, ahora necesito una contraparte política", sentenció.

"Tengo que ir a buscar los votos que me faltan para poder concretar estas reformas de segunda generación que son tan importantes para los argentinos", detalló en relación a estos cambios que se dieron en el Congreso.

"Lo importante es conseguir las reformas, la respuesta o el instrumento para eso es el nuevo Gabinete que tengo que armar", expresó sobre lo que se viene a partir del próximo 10 de diciembre.