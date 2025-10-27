Se vienen los cambios: Milei no descartó sumar otras fuerzas políticas a su gabinete

Con nuevos ingresos en el Congreso y tras las elecciones, el presidente habló sobre los cambios que realizará a partir del 10 de diciembre.

El mandatario dijo que va a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las "reformas de segunda generación".

Con los resultados de las elecciones legislativas, donde La Libertad Avanza (LLA) marcó un contundente triunfo con más del 40% de votos , el presidente Javier Milei habló sobre los cambios que realizará en el Gabinete con el nuevo Congreso que se viene a partir del 10 de diciembre.

Una semana atrás, Milei anunció que realizaría una reforma en su gabinete tras conocerse los resultado s. A los cambios obligados de los funcionarios candidatos Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri, se sumarán otros en busca de garantizar la efectividad de la gestión en el segundo tramo del gobierno.

En diálogo con Antonio Laje en A24, se mostró sorprendido tras arrasar en estos comicios y reveló que este próximo cambio " se diseña en función del Congreso que tengo y de los acuerdos que tengo que ir a buscar".

milei laje

El nuevo Gabinete de Javier Milei para impulsar "reformas de segunda generación"

Con este cambio en vista, sentenció tener una gran ambición "en materia de reformas", por lo que ahora necesita "una contraparte política", por lo que no descarta acuerdos con gobernadores y otras fuerzas políticas.

"Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, no tengas dudas que los voy a sumar", respondió sobre la posibilidad de nuevos acuerdos políticos.

En relación al nuevo escenario en la Cámara Alta y Cámara Baja, donde logró ser mayoría, indicó: "Tengo que ir a buscar los votos que me faltan para poder concretar estas reformas de segunda generación que son tan importantes para los argentinos".

"Lo importante es conseguir las reformas, la respuesta o el instrumento para eso es el nuevo Gabinete que tengo que armar", expresó sobre lo que se viene a partir del próximo 10 de diciembre.

milei cambios gabinete El mandatario dijo "voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación".

En la entrevista en la TV Pública la semana pasada, el mandatario había expresado la misma idea y que recién "el 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos".

De igual manera, este lunes con Laje anticipó que se tomará "algo de tiempo" para definir a los dirigentes que conformarán su nuevo gabinete de ministros. "¿Cuándo cambia la Cámara? Tengo algo de tiempo", completó en alusión al 10 de diciembre, la fecha en que se renovará la mitad de Diputados y un tercio el Senado.

Aunque no brindó muchos detalles, deslizó que el reemplazo de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad ya se encuentra. Con respecto a Defensa, anticipó que aún tiene pendiente una charla con el actual ministro Luis Petri, quien asumirá como diputado por la provincia de Mendoza.

Sobre el rol de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, destacó su trabajo y sumó que "veremos a la luz del nuevo gabinete cómo van a quedar las cosas".

Respecto a Santiago Caputo y Karina Milei, refirió a que son los "arquitectos" de este programa político y que él es solo quien difunde las ideas. "¿Dónde estaban ayer mientras yo daba mi discurso? No va a cambiar eso", dijo el Presidente.

Las reformas que propone La Libertad Avanza

El mandatario se encuentra convencido en la posibilidad de acordar con gobernadores para llevar a cabo la reforma tributaria, previsional y laboral.

"En la tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, bajar alícuotas, expandir la base imponible de modo tal que al bajar las alícuotas no tenga sentido la evasión. Eso lo que permite es liberarle recursos al sector privado", explicó.

Según explicó, son "el primer gobierno que le devuelve dinero a la gente" y "el programa que diseñó el ministro Caputo permite devolverle al sector privado, de acá al 2031 si la gente decide que continuáramos, alrededor de 500 mil millones de dólares".

Respecto a la reforma laboral, dijo que es "anacrónico". "Tiene más de 70 años, no está diseñado para este mundo, para los argentinos de bien. Si la mitad de los trabajadores están el sector informal, quiere decir que eso no funciona", explicó sobre el cambio que se quiere realizar.