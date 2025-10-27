Cómo queda conformada la Cámara de Diputados tras la victoria de La Libertad Avanza

El próximo 10 de diciembre LLA duplicará su presencia en la Cámara Baja. Nuevo margen para reformas y frenar al peronismo.

El próximo 10 de diciembre se renuevan las bancas de la Cámara Baja.

La Libertad Avanza (LLA) sacó un amplio margen de diferencia ante el peronismo en estas elecciones legislativas ganando en casi todo el país. Con este triunfo, de más del 40% de los votos, el oficialismo renovó sus escaños y obtuvo nuevas bancas en la Cámara de Diputados.

E l espacio del presidente Javier Milei se convirtió en la fuerza más votada y consolidó una posición clave, pasando de 37 a 93 bancas a partir del próximo 10 de diciembre.

En estos comicios se renovó la mitad de la Cámara de Diputados (127) y un tercio del Senado (24 bancas), por lo que habrá un fuerte cambio en el Congreso y, LLA se aseguró el margen para impulsar reformas clave y frenar iniciativas de la oposición.

CAMARA DE DIPUTADOS

La distribución de las bancas en Diputados

En el caso de Fuerza Patria, se lograron 31 lugares y quedó como segunda fuerza. Provincias Unidas tuvo una magra performance en las urnas y el PRO, la UCR y la Coalición Cívica tuvieron una caída en la cantidad de legisladores.

Este resultado electoral permitió al oficialismo alcanzar la meta que el presidente Milei había trazado: contar con un tercio de los legisladores propios para garantizar la gobernabilidad en la segunda mitad de su mandato.

Aún con el crecimiento libertario, el peronismo/kirchnerismo mantiene la primera minoría. Este cambio en la Cámara Baja le permitirá a LLA garantizar los vetos del jefe del Ejecutivo a cualquier ley sensible al equilibrio fiscal que sancione la oposición. Como ocurrió con la declaración de la Emergencia en Discapacidad y los financiamientos al Hospital Garrahan y a las universidades nacionales.

diputados ley bases martin menem german martinez Germán Martínez, presidente del bloque de Diputados de Unión por la Patria, denunció irregularidades.

Las nuevas bancas del Congreso, uno por uno

El oficialismo a partir del 10 de diciembre contará con 80 diputados propios, ya que a los 29 que mantienen mandato hasta 2027 se suman 51 nuevos legisladores electos por La Libertad Avanza (LLA). De esta forma, el bloque duplicará con creces su actual composición de 37 miembros.

De los 64 diputados que ingresaron por LLA, 51 son libertarios, 10 pertenecen al PRO y 3 a sectores del radicalismo.

En tanto, el PRO de Mauricio Macri tendrá 24 bancas, tras haber puesto en juego 21 de sus 35 y lograr que ingresen 10 nuevos representantes.

A su vez, el oficialismo sumará aliados: tres radicales "con peluca" y otros tres de la UCR que mantienen mandato hasta 2027. Con ese respaldo, LLA alcanzará 113 diputados, por lo que necesitará otros 16 para lograr quórum propio y aprobar leyes.

javier milei festejo elecciones 2025

Para conseguirlo, el Gobierno buscará acuerdos con bloques dialoguistas que suelen acompañar sus iniciativas, como Innovación Federal (7 diputados), Producción y Trabajo (2), Independencia (2) y Futuro y Libertad, representado por Verónica Razzini.

También deberá negociar con la flamante bancada de Provincias Unidas, que alcanzaría 20 representantes, aunque la mayoría de sus gobernadores fueron derrotados en sus distritos.

El oficialismo y sus aliados del PRO y la UCR consiguieron bancas en Buenos Aires (17), Ciudad de Buenos Aires (7), Córdoba (5), Mendoza (4), Santa Fe (4), Entre Ríos (3), San Luis (2), Salta (2), Chaco (2) y Tucumán (2).

También lograron representación en Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa.

El Frente de Izquierda también perdió una banca y se ubicará con cuatro miembros. Los 17 restantes corresponden a partidos minoritarios o legisladores que se mantendrán como independientes.