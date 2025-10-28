El descargo de Santiago Maratea tras las críticas por decir que los famosos defienden a los jubilados como "uso político"

Maratea compartió un video en sus redes sociales donde se refirió a los mensajes que recibió por lo mismo medios tras sus dichos en el streaming Olga.

Santiago Maratea fue una de las voces que tuvo el streaming Olga durante su programación especial donde realizaron un extenso operativo para realizar una cobertura abarcativa durante las elecciones legislativas nacionales celebradas este domingo. Allí el mediático quedó en el centro de la polémica con su opinión y recibió fuertes críticas en las redes sociales.

En más de una oportunidad Maratea se ha mostrado afín a las ideas que pregona el oficialismo que conduce el presidente de la Nación Javier Milei y en suma oposición al peronismo. Durante la transmisión, Maratea afirmó: “¿Ustedes realmente piensan que los jubilados antes podían mantener el alquiler, la comida, los medicamentos?", dijo y agregó: " Es que les chupaban un huevo y ahora los usan para salir a la plaza a hacer un quilombo nuevo”

Ante la viralización de sus dichos, Maratea dio una explicación con un video publicado en sus redes sociales donde volvió a marcar diferencias con la oposición al gobierno nacional: “Evidentemente lo que dije se hizo viral en alguna cuenta kirchnerista. Me están escribiendo todos a la vez bardeándome, diciéndome cosas que llegan a la ridiculez. Un poco me hacen reir ", dijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santi Maratea (@santimaratea)

Luego profundizó: "Les respondo por acá a todos juntos. Mi respuesta es que hoy les toca mamar. No rompan las pelotas, no son moralmente superiores a nadie”.

En otra parte de su relato sumó: "Vamos a cortar con la creencia y relato de que son superiores moralmente al resto. Esa militancia que llevan adelante no es más que una postura para redes sociales y la empatía con la que se embanderan tiene mucho más de marketing que de compromiso"

"Ojo yo creo que son buenas personas y que realmente quieren mejorar las cosas, pero pensando en que un mundo mejor se consigue tan fácil como tuiteando tres pelotudeces y stremeando tomando mate... dale boludo, maduren un poco. Si no lo van a hacer, está bien, pero no rompan las pelotas. No son moralmente superiores a nadie, son irrelevantes", cerró su descargo que recibió más de 145 mil me gusta y 14 mil comentrarios.