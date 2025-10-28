Echaron a los músicos de Los Palmeras y se disuelve la banda santafesina tras el escándalo con Cacho Deicas

La empresa Palmeras Producciones atraviesa un complejo momento tras la ruptura en la relación de Marcos Camino y Cacho Deicas. Qué pasará con la banda.

Los Palmeras atraviesan un momento plagado de conflicto entre las partes que con el paso de los años han logrado formar con su música una empresa gigante. Todo marchaba sobre rieles pero la salud de Cacho Deicas , que sufrió un ACV en enero del corriente año, marcó un antes y después en la relación de la banda.

Desde ese momento las diferencias afloraron con Marcos Camino , otro de los líderes de la reconocida banda de cumbia santafesinas: según trascendió, Deicas habría recibido por parte del otro referente de la banda un punteo de ítems a cumplir como condiciones para regresar a la banda tras el problema de salud. Sin embargo el cantanto decidió no aceptar y comenzar su carrera como solista.

En las últimas horas Juan Etchegoyen , quien lidera Mitre Live, reveló un nuevo problema que le toca atravesar a la banda, principalmente a los músicos de la misma. Durante una nueva emisión de ese proyecto, el periodista dio a conocer nuevos problemas: “La novedad de último momento que tengo para anunciar es que despidieron a los músicos de Los Palmeras ”, confesó.

los-palmeras-portada

“La marca de Los Palmeras se vence el mes que viene y Cacho Deicas habría mandado a decir a sus abogados que avisen que él seguirá teniendo el 50% de la marca”, sumó en sus detalles el reconocido periodista.

Es que Palmeras Producciones ya no se haría cargo de los salarios de los músico y es por eso que tomaron la decisión: “Tuvieron que despedirlos legalmente”, dijo y agregó: “Legalmente fueron despedidos, obviamente uno imagina que Marcos creará otra empresa para contratarlos nuevamente y así seguir trabajando”.

Más allá de esta situación no se confirmó aún si se creará una nueva empresa que no incluya a Deicas en las negociaciones.

Qué había dicho Cacho Deicas sobre su continuidad en la música

“Te digo la verdad. Vos sabés que yo me dediqué más a seguir esta carrera porque cuando yo caí enfermo, la gente me mandaba mensajes, me mandaba todo el cariño que pueda haber. No sabés las cosas que me decían para levantarme el espíritu, para levantarme el ánimo. Fue la gente la que me ayudó y me puso otra vez en el mismo lugar”, había contado el artista en diálogo con el streaming Un Poco de Ruido que se dedica a la música

Por otra parte el artista se refirió a los pedidos y saludos de la gente en medio de un contexto complicado por el problema de salud que le toca atravesar: “Quiero agradecer a toda la gente que me ha mandado de alguna manera unos mensajes maravillosos, unas oraciones terribles. Fue un poco lo que me levantó el espíritu para seguir luchando con este ACV que me tocó a mí, justamente. Y bueno, estamos zafando”.