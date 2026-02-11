Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, anunció su retiro de la banda

El histórico acordeonista comunicó su retiro en las redes sociales tras más de 50 años en los escenarios. Quién lo sucederá.

Marcos Camino decidió dar un paso al costado y poner fin a su carrera en la banda Los Palmeras . Tras más de 50 años en los escenarios, el acordeonista y fundador de la agrupación santafesina anunció este miércoles el cierre de una etapa que le dio popularidad.

El retiro llega en un momento de tensiones internas dentro de la banda, luego de la salida de Rubén “Cacho” Deicas , el histórico cantante. La salida de Marcos no pone fin a la banda que continuará con una nueva dirección.

De esta manera, será Marcos Camino Jr ., el hijo del famoso acordeonista. El joven lidera “Los Palmae”, una banda surgida al calor del legado de Los Palmeras y con presencia propia dentro del género.

Marcos Camino Jr.

Marcos Camino deprimido por la salida de Cacho Deicas

En junio de 2025, Cacho Deicas, la voz inconfundible de Los Palmeras, dejó oficialmente el grupo tras meses de rumores, tensiones y un accidente cerebrovascular que sacudió las bases de la legendaria banda santafesina. La noticia finalmente se confirmó: no regresaría al grupo que durante más de medio siglo supo transformarse en un fenómeno popular.

La incertidumbre había comenzado después del accidente cerebrovascular que sufrió el vocalista a principios de este 2025. Desde aquel momento, la información oficial escaseó y las dudas crecieron acerca del futuro de la banda santafesina.

El actor principal de esta novela, Deicas, eligió sus redes sociales para romper el silencio. En un video que no tardó en viralizarse, miró a cámara y explicó que su salida “no estuvo relacionada con su salud, sino con cuestiones ajenas a su voluntad”. Agradeció a la banda “el camino compartido” y, aunque evitó entrar en detalles, dejó claro que la música seguiría siendo parte de su vida.