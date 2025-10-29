MasterChef Celebrity: Una cebolla dejó afuera a Esteban Mirol

El periodista de Telefe Noticias fue el segundo eliminado del reality que conduce Wanda Nara. El nuevo que lo dejó fuera de la competencia.

Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity . Un plato de cerdo con puré fue el motivo suficiente para que el conductor de Telefe Noticias se quedara fuera de las cocinas más famosas del país.

El jurado desafió a los participantes que quedaron en la cuerda floja a lucirse en la cocina agridulce. “Tiene que ser un plato libre que sí o sí contenga alguna fruta”, especificó Germán Martitegui.

Mirol preparó un plato al que llamó “cerdo mimoso con puré” y que aprovechó para confesar que justamente es mimoso. La preparación contó con mucha miel y cebollas en conserva, batata, vino y cebolla caramelizada.

La devolución del jurado no fue la mejor y coincidieron en que el plato no fue lo mejor. “El plato no cierra”, le dijo Donato de Santis al periodista y remarcó que lo agridulce no estaba presente.

Por su parte, Damián Betular opinó que faltó tiempo de cocción a la salsa para lograr la evaporación del vino. En tanto que Martitegui retomó el exceso de cebolla, que casi nadie lo hace procesada y determinó que era “un puré sin gracia”.

Fue así que Esteban quedó entre los 3 peores platos junto a Julia Calvo y Miguel Ángel Rodriguez a quienes el jurado criticó por el exceso de dulce y la salsa, respectivamente.

Finalmente se comunicó que Mirol se convertía en el segundo eliminado de las cocinas de Telefe. “Gracias por haberme invitado. Las cosas salieron mal y acepto la decisión. Recibí siempre los mensajes de ustedes y tomé muy en serio MasterChef”, se despidió el periodista.