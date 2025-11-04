La decisión laboral que tomó Marcelo Tinelli tras la interna familiar

En medio de la tremenda interna familiar que explotó en los últimos días, a Marcelo Tinelli se le suma un nuevo dolor de cabeza. Y es que desde los medios aseguran que el conductor abandonará su espacio en Carnaval Streaming . Ante estos rumores, el Cabezón de Bolivar estalló y realizó un fuerte descargo en X donde además comunicó como seguirá su día a día.

"Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre", empezó escribiendo el conductor.

"El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quien les da letra", agregó, dejando bien en claro que sucederá con su futuro inmediato en lo laboral.

"El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente", aclaró con respecto al trasfondo de toda esta historia, las deudas que tiene el conductor.

El descargo de Marcelo Tinelli

Con respecto a la deuda que mantiene y que desencadenó toda la interna familiar, Marcelo Tinelli confesó: "En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo".

"Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me 'asesinan', buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos", agregó, aclarando cómo es que la existencia de la deuda se conecta con la interna familiar que estalló en los últimos días.

"Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada. Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor", rezan los tuits que el conductor le dedicó a su hija Juanita, quién denunció las amenazas.

"La amenaza la puede haber hecho cualquiera, pero lo que escuchó mi hija, fue lo que declaró en la justicia. Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva. Quiero sacarme este miedo, este acoso, esta manera de apretar, a la que nunca estuve expuesto. Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos. No habla con nosotros. Se muestra 'ofendido' y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes. Una sola cosa para terminar: Todo el dinero pedido está ingresado al club", aclaró Marcelo, informando así cuales son sus intenciones más próximas en todo este caso.

Por último, el conductor aprovechó el espacio para agradecer a todas las personas que lo están acompañando en este difícil momento, cómo así también para dedicarle palabras especiales a cada uno de sus hijos: "Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Los amo".