La China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina con los hijos de Benjamín Vicuña

La pareja ya se encuentra en el país. La actriz vino por motivos laborales mientras que el futbolista visitará a las hijas que tuvo con Wanda Nara.

La China Suárez y Mauro Icardi llegaron juntos a la Argentina y despistaron a los medios acerca de su arribo ya que se esperaba que sea en el aeropuerto de Ezeiza pero en realidad fue en Aeroparque Jorge Newbery.

“Acaban de llegar la China Suárez juntos Mauro Icardi a Aeroparque en un gran despliegue que hizo migraciones para poder retirarlos. Venían junto a Amancio y Magnolia desde Estambul. Ella llegó con el bolsito rosa de la discordia”, escribió el periodista Fede Flowers, acompañando la publicación con fotografías del momento.

La actriz y el futbolista viajaron desde Turquía junto a los hijos que ella tuvo con Benjamín Vicuña, Amancio y Magnolia, en lo que sería una visita que tiene un objetivo familiar clave: el reencuentro de Icardi con las hijas que tuvo con Wanda Nara, a quienes no ve desde hace varios meses.

image

La madre de las nenas, Wanda Nara, accedió a que eso ocurra, pero puso sus condiciones. Hizo un pedido a la Justicia para que las nenas no falten al colegio ni a sus actividades extracurriculares, pero además volvió a exigir que no pasen tiempo con la China Suárez, ya que las niñas no querrían ver a la pareja de su padre.

El documento pide "que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién" y "que se atienda la voluntad que las niñas expresaron ante la Licenciada Fernanda Matera y que la visita de su padre sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la posibilidad de que la pareja del señor Icardi y sus hijos puedan participar del encuentro".

Qué pasaría si Mauro Icardi no cumple con las condiciones impuestas por Wanda Nara

El abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, pidió que si no se cumplen las condiciones que Mauro Icardi pague una multa de 100 millones de pesos. Sin embargo, aún no fue aprobada esta medida cautelar y las abogadas del jugador del Galatasaray están respondiendo al escrito para que la modelo y conductora no se pueda salir con la suya.

ICardi.jpg Mauro Icardi

Cabe destacar que Mauro Icardi se quedará en el país hasta el 15 de noviembre porque el futbolista tiene que regresar para jugar en su equipo. El delantero está aprovechando el parate por la fecha FIFA para realizar esta visita a sus hijas.

Cómo era de esperarse, el futbolista no llegó solo a la Argentina, sino que fue acompañado por la China Suárez, su pareja desde comienzos de este año. Además también llegaron al país los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, Amancio y Magnolia.

Por su parte, la China no solo vino al país para acompañar al futbolista. La actriz debe responder a una pequeña agenda de actividades laborales en su paso por la Argentina. Es que la artista presentará la nueva serie en la que participará, "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", que estará disponible por Disney +. En ese sentido, antes de su llegada al país, la China adelantó que no brindará notas de ningún tipo a la prensa.