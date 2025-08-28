Miradas cómplices y cena top: Fabiola Yáñez y su misterioso nuevo amor

La ex primera dama fue vista de la mano con un empresario en las calles de Madrid. Las fotos que confirman el romance a dos años del escándalo con Alberto Fernández.

Después de la polémica separación de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez volvió a apostar al amor y lo hizo con un misterioso empresario. La exprimera dama fue vista caminando por las calles de Madrid de la mano de su nueva pareja.

Instalada en España desde hace dos años, la ex pareja del expresidente Alberto Fernandez , a quien denunció por violencia de género, fue captada por las cámaras de un paparazzi en medio de una salida romántica con un hombre cuya identidad, por el momento, de desconoce.

Pese a que las imágenes muestran a un hombre que en edad aparenta ser mayor que ella, no hay demasiados detalles de quién es el nuevo amor de Yáñez. Lo cierto es que, según informó el periodista Juan Etchegoyen, la imagen captada por un fotógrafo español la muestra a Fabiola junto a este hombre luego de una salida romántica a un exclusivo restó.

“Fueron a cenar a un lugar muy top que se llama The Library Wine Boutique and Cuisine. Estamos hablando de un cubierto que sale entre 70 y 100 euros por persona”, reveló el periodista en su ciclo “Mitre Live”.

Además, dio detalles de cómo viven el amor y reveló que a los dos “se los ve muy elegantes”. “Me cuenta la persona que me envía las fotos que las miradas eran de complicidad absoluta. Quisimos hablar con Fabiola, pero no hubo respuesta”, sumó Etchegoyen.

Fabiola Yáñez y su nuevo novio

Piden juicio oral para Alberto Fernández por violencia de género

El fiscal federal, Ramiro González, solicitó que Alberto Fernández vaya a juicio oralacusado por violencia de género contra Fabiola Yáñez.

Según González, la investigación llegó a su punto final y el expresidente debe enfrentar delitos vinculados a la violencia de género. El requerimiento de elevación a juicio oral es para que Fernández responda por las lesiones físicas y psíquicas de las que fue víctima Fabiola Yáñez durante más de una década.

La presentación fue elevada al juez Ercolini. Desde Fiscalía acusaron al ex mandatario por los delitos de lesiones leves y graves agravadas, en los dos casos, por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas. La expectativa de pena ante una eventual condena es de 18 años de prisión.

Fabiola Yañez 1.jpg

La acusación, confirmada por la Cámara Federal porteña en abril, sostiene que Fernández ejerció "de manera sistemática" violencia psicológica contra Yáñez, mediante "acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad". El fiscal subrayó que el imputado "se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente” y que las agresiones ocurrieron tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.