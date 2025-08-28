El comentario de un vecino sobre su novia que descolocó a Nico Occhiato

Nico Occhiato sorprendió a sus compañeros de Nadie Dice Nada en Luzu TV al contar una situación inesperada que le tocó atravesar en su nuevo barrio. Mientras disfrutaba de un café, el conductor del famoso programa de streaming fue testigo de un intercambio particular entre un vecino y el futbolista de River, Germán Pezzella , que luego terminó derivando en un comentario desubicado hacia él.

“Hoy salgo, me estoy tomando un café en mi nuevo barrio y me lo cruzo a Germán Pezzella, jugador de River y campeón del mundo”, comenzó relatando. Fue en ese momento cuando un vecino se acercó al defensor y le preguntó si efectivamente era él. “Era un chabón random y cuando Pezzella le respondió que sí, le dijo 'Yo soy de Boca, pero gracias por regalarnos la Copa del Mundo’”.

Según contó Occhiato, el hincha insistió en su agradecimiento: “¡Qué grande! Yo soy bostero, pero nos diste la copa y eso es sagrado”. La situación parecía cerrarse ahí, hasta que el vecino lo reconoció a él y le soltó una frase que lo dejó sin palabras: “Qué caramelo te estás comiendo, hijo de p...”.

image

El conductor, sorprendido por el contraste entre los elogios a Pezzella y el comentario sobre su novia, Flor Jazmín Peña, hacia él, reaccionó en vivo: “A él lo felicitás por la copa y a mí me decís eso, le tiré”. Sin embargo, el vecino no se retractó y se despidió con un “Y qué querés con semejante caramelo. Chau, chau”, lanzó antes de seguir su camino.

Con humor, Occhiato compartió la anécdota con su equipo y la audiencia, aunque dejó en claro que el momento lo había tomado por sorpresa. “Qué desubicado”, comentaron sus compañeros de piso.

Nico Occhiato manfiestó el mayor deseo que tiene con Flor Jazmín Peña

La relación entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña cada día parece estar más sólida según lo que demuestran a través de las redes sociales donde constantemente comparten a sus seguidores momentos importantes que comparten en el rol de novios, pero también como compañeros de trabajo ya que ambos participan en el programa de streaming Nadie Dice Nada que se emite por LUZU TV.

image

Este lunes 25 de agosto la bailarina y panelista del programa cumplió 31 años y su novio aprovechó la ocasión para desearle un gran día y expresarle parte de sus sentimientos para con ella con un extenso mensaje a través de un posteo que también tuvo un carrete de imágenes. “Hoy cumpleaños la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generar momentos hermosos a cada persona que tiene cerca”, escribió en su cuenta personal de la red sociale donde Occhiato tiene cuatro millones de seguidores.

En su posteo profundizó sobre la relación amorosa que mantiene con Flor, la cual no conlleva vivir en el mismo domicilio pero si la sensación de estar juntos: “Yo tengo la suerte de que esa persona es mi novia y de poder compartir mi vida con ella. Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia”.

"Es la mujer que puede transformar cualquier momento de la vida cotidiana en un momento muy especial, algo que solo ella tiene el poder de hacer. Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo", esbozó Nico sobre la relación que se oficializó a inicios de 2024.

image

Para cerrar escribió con un sentido mensaje que generó admiración en los seguidores: "Feliz cumple mi amor, te mereces ser la mujer más feliz del mundo y ojalá pueda ayudar a que eso suceda siempre". Dicho posteo tuvo más de 400 mil likes y casi seis mil comentarios, donde famosos como Soledad Pastorutti, Ángela Torres, entre otros. A su vez la propia pareja respondió el posteo: "LA ÚLTIMA FOTO jajaja. Te amo amor mío, sos el amor de mi vida por más aventuras a tu lado siempre", escribió.