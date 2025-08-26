Espectáculos La Mañana Nico Occhiato Nico Occhiato manfiestó el mayor deseo que tiene con Flor Jazmín Peña

El conductor de La Voz y dueño de LUZU TV publicó un sentido mensaje para su pareja en celebración de su cumpleaños. Qué dijo en el posteo.







La relación entre Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña cada día parece estar más sólida según lo que demuestran a través de las redes sociales donde constantemente comparten a sus seguidores momentos importantes que comparten en el rol de novios, pero también como compañeros de trabajo ya que ambos participan en el programa de streaming Nadie Dice Nada que se emite por LUZU TV.

Este lunes 25 de agosto la bailarina y panelista del programa cumplió 31 años y su novio aprovechó la ocasión para desearle un gran día y expresarle parte de sus sentimientos para con ella con un extenso mensaje a través de un posteo que también tuvo un carrete de imágenes. “Hoy cumpleaños la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generar momentos hermosos a cada persona que tiene cerca”, escribió en su cuenta personal de la red sociale donde Occhiato tiene cuatro millones de seguidores.

En su posteo profundizó sobre la relación amorosa que mantiene con Flor, la cual no conlleva vivir en el mismo domicilio pero si la sensación de estar juntos: “Yo tengo la suerte de que esa persona es mi novia y de poder compartir mi vida con ella. Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia”.