La primera foto de Natalie Pérez súper enamorada de su nuevo novio

La actriz y cantante publicó una foto que terminó por blanquear su nuevo romance.

La actriz Natalie Pérez volvió a mostrarse enamorada por primera vez desde 2019 —cuando confirmó su separación de Ramiro Gayoso, tras seis años de noviazgo— y revolucionó las redes sociales. Desde hace semanas circulaban rumores sobre un nuevo romance en la vida de la artista, pero ahora fue ella misma quien decidió confirmarlo a través de sus stories de Instagram.

En su visita a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en las noches de El Trece, la entrañable protagonista de Chiquititas reveló que comenzó una relación con Tomás Rottemberg , hijo del reconocido productor teatral Carlos Rottemberg y de la actriz Linda Peretz.

La confesión tomó por sorpresa al conductor del ciclo, quien comprendió de quién se trataba cuando Natalie comentó que su suegra le había prestado la vestimenta para la entrevista. “Yo me estoy enterando de esto ahora, estoy sorprendido. Lo conozco”, reaccionó entre risas.

image

Con una sutil publicación en Instagram, la actriz y cantante compartió una foto tomada de la mano con el productor Tomás Rottemberg, en la que solo se ven sus sombras sobre el piso junto a un emoji de corazón. "Estoy súper enamora y re feliz", confirmó Pérez en una nota con MShow.

Tomás Rottemberg es conocido dentro del ambiente por su trabajo como productor teatral. “No te lo voy a negar, tenemos algunos amigos en común”, admitió Tomás cuando fue consultado sobre su vínculo con la actriz Natalie Pérez.

La conexión entre Natalie y Tomás surgió a partir de un proyecto profesional. Según detalló Méndez, la exprotagonista de la obra Las cosas maravillosas y el productor del espectáculo encontraron puntos en común que trascendieron lo estrictamente laboral. El periodista subrayó que ambos “tienen mucha compatibilidad en gustos e intereses artísticos, y así se fueron enganchando”.

image

Este acercamiento se vio favorecido por el entorno en el que ambos se desenvuelven: Tomás es hijo del reconocido productor Carlos Rottemberg, y junto a su familia administra las emblemáticas salas Multiteatro y MultiTabaris en la calle Corrientes, epicentro de la actividad teatral en la ciudad de Buenos Aires.

Además, Tomás Rottemberg mencionó la existencia de amistades compartidas con Natalie Pérez, lo que habría facilitado el acercamiento entre ambos. Hace unos meses, el contexto sentimental de la actriz había sido objeto de especulación, en especial después de su participación en el programa La Noche de Mirtha.

Durante la emisión del 12 de abril, la conductora percibió una supuesta química entre la actriz y Adrián Suar, coprotagonista de la película Mazel Tov. En ese momento, Mirtha Legrand no dudó en interrogar a ambos sobre la posibilidad de un romance.

Suar respondió con humor y sorpresa. “¿Natalie y yo? ¿Somos novios? ¿Vos sospechás que estoy saliendo con Natalie?”, mientras que Pérez optó por una respuesta irónica: “No. ¿Seré una hincha pelotas? Ya llegará el amor”, mirando en complicidad a su colega, quien elogió sus cualidades artísticas y personales.

Embed - Natalie Pérez confirmó que está en pareja y completamente enamorada

La información sobre el nuevo vínculo entre Pérez y Rottemberg ha sido confirmada en distintas instancias, tanto por los protagonistas como por periodistas del espectáculo.