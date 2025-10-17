Quién es la suegra de Natalie Pérez que descolocó a Mario Pergolini

El conductor quedó sorprendido en su programa Otro Día Perdido cuando Natalie reveló quién es su suegra.

Mario Pergolini fue sorprendido durante la emisión de su programa Otro Día Perdido mientras dialogaba con Natalie Pérez sobre detalles de la vida íntima que lleva la cantante por fuera de los flashes que generan ser una figura reconocida. Mientras hablaban sobre el tiempo de ocio, Natalie sorprendió con su respuesta.

“Comunicaciones, veo películas como helado, paseo, juego con mis amigas, invito a mis amigas, cocino. Y con La Sombra (en referencia a su novio quien recibió ese apodo por parte de Mario) también juego”, contó en vivo.

“Te veo como media enamorada”, sumó el conductor durante el diálogo, contando una apreciación sobre el presente de la artista. Luego de la confirmación, Pérez sorprendió al mencionar a su suegra que causó una sorpresa en Pergolini: “Mi suegra me vistió hoy. Me prestó este vestido, esta cartera. Mi suegra es La Flaca Escopeta ”, soltó

Pergolini-Natalie Pérez

Rápidamente al escuchar el apodo que mencionó, el conductor detectó de quién se trataba y sacó sus dudas debido a que su compañera Leila Roth lanzó el nombre al aire para dar mayor precisión de su persona: “Mirá, salís con el hijo de Linda Peretz”. “Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. No, estoy sorprendido, me acabo de caer quién es el novio entonces”, contó Pergolini y reveló que lo conoce.

Se trata de Tomás Rottemberg, hijo del reconocido productor Carlos Rottemberg, y con una importante influencia de su familia en el teatro de la Capital Federal como de distintas obras teatrales.

Acto seguido Natalie le hizo una propuesta teatral durante la charla pero no prosperó, por el momento, debido a que Pergolini rechazó la propuesta. Sin embargo cuando le dieron precisión del rol que cumpliría no vio la oportunidad con malos ojos.