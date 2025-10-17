Luck Ra sorprendió a los porteños con un show sorpresa

Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina, había anunciado que haría un show en una plaza pero llevo un acompañante sorpresa.

A solo días de consagrarse ganador de la quinta temporada de La Voz Argentina , el reality musical de Telefe, Nicolás Behringer anunció que estaría cantando en una plaza de la ciudad autónoma de Buenos Aires para agradecerle a la gente por todo el apoyo. Pero la sorpresa fue total para todos los presentes cuándo empezó a cantar Luck Ra .

Su posteo fue solo unos minutos antes de ubicarse en las inmediaciones del Teatro Colón, y su coach replicó la información, pidiéndole a los fanáticos que le hicieran el aguante a su pupilo.

Lo que no se esperaban los seguidores del programa y del ganador del reality, es que Luck Ra apareciera en modo incógnito en medio de la presentación. Con bigotes, peluca y anteojos, el cordobés se sentó junto a Nicolás Behringer a interpretar algunos temas hasta que reveló su verdadera personalidad y sorprendió a todos.

CUARTETAZO DE VIERNES | Luck Ra cantó junto a Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina, en un show sorpresa en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.

"Yo te quiero mucho Nicolás. Lo que sí, este bigote me está picando para la mierda, estos lentes me quedan para el orto y la peluca también", tiró entre risas el artista cordobés. Y todos los presentes comenzaron a ovacionarlo.

La Voz Argentina: Luck Ra sorprendió a un cantante con un regalo inesperado

Este lunes La Voz Argentina tuvo su cierre con la gran final y el público eligió a Nicolás Behringer como el gran ganador, dándole el triunfo también a su coach, Luck Ra. En ese contexto, muchos seguidores del programa recordaron cuándo el cantante cordobés se robó todos los aplausos del público cuando tuvo un gesto sorpresa con el flamante campeón.

Fue durante la primera gala en vivo del reality, cuando Nicolás fue el primero en ser salvado por el público en el team Luck Ra y tras conocerse el resultado, el cantante de cuarteto tuvo un gesto inesperado y especial para el participante.

Embed - El gran gesto solidario de Luck Ra con Nicolás Behringer - La Voz Argentina 2025

“¿Puedo decir algo? Yo siento que lo mejor que te pudo haber pasado es que hayas entrado en votación, porque a partir de ahí mucha gente te empezó a valorar mucho más. Y también empezaste a subir muchos más videos. Yo te veía ahí”, contó el cordobés refiriéndose a la importancia que tienen hoy las redes sociales para la carrera de cualquier artista.

“Sí, veo que sos una persona que usa mucho el celular. Así que me nació de todo corazón regalarte un celu bien piola y bien facha para que puedas hacer tus videos ahí con más calidad, y la gente te va con toda”, anunció el coach y acto seguido le regaló un celular ante la sorpresa del concursante. Automáticamente el público se rindió en aplausos y ovaciones para el intérprete de 'La Morocha'.

Mientras le entregaba el celular, Luck Ra cerró el emotivo momento con un: “Sé que te puede ayudar mucho en lo que vos hagas, te quiero, guacho”. Sin dudas, uno de los momentos más especiales del reality en este 2025 y que, una vez que Nicolás se quedó con la gran final, muchos rememoraron de inmediato.