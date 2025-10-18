Rolando Figueroa: "En el próximo Congreso se va a debatir la Argentina del futuro"

El gobernador se refirió al futuro que viene después de las elecciones del 26 de octubre. Habló sobre el proyecto de reforma laboral.

El gobernador Rolando Figueroa dijo que "es fanático de Neuquén ", y que todo está dado para que la provincia "sea un pilar del futuro del país". Consideró que en el próximo Congreso "se va a debatir la Argentina del futuro".

Dijo que "no podemos ir contra los derechos de los trabajadores", en relación al proyecto de reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei.

Aún siendo perjudicados, "la provincia de Neuquén está creciendo de manera sostenida, a diferencia del resto del país".

Rolando Figueroa en LU5 (2)

"Nosotros no votaríamos nada que toque un derecho", sostuvo el mandatario provincial. Recordó que Neuquén fue el primero que se sumó al proyecto impulsado por el ministro Luis Caputo sobre el Iva y la idea de que hay que bajar los impuestos nacionales.

"Vamos por un nuevo esquema tributario que beneficie a Neuquén y que no toque derechos. No sirven los impuestos que provoquen efecto cascada", indicó.