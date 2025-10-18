Qué dijo Rolando Figueroa sobre la mesa salarial con los estatales neuquinos
La Provincia iniciará la negociación salarial, luego de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
El gobernador Rolando Figueroa destacó que "queremos cerrar antes de finalizar el año" la mesa salarial con los gremios estatales. Las primeras reuniones se llevarán a cabo, luego del 26 de octubre, día de las elecciones legislativas.
El mandatario provincial indicó que "es muy importante que los empleados públicos tenga cerrado el año anterior la pauta" y agradeció a los docentes, que a pesar del retraso en la infraestructura, dieron inicio a las clases en tiempo y forma. "Ahora nos han entendido el rumbo en que vamos. O sea, están viendo las escuelas que estamos haciendo", agregó.
Con respecto a la propuesta, si se mantendría el mismo formato, Figueroa consideró que "hay que ver el contexto económico que se viene para adelante del 2026". E indicó que el próximo "va a ser un año muy duro".
Reiteró que Neuquén necesita que "la ley de coparticipación se reforme. Imagínense a nosotros que cada vez percibimos menos". Y como ejemplo, dijo que "nosotros recibimos la mitad de lo que recibe La Pampa, con el doble de habitantes. Encima tenemos un recurso para extraer que es un recurso no renovable".
