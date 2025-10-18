Rolando Figueroa: "Neuquén es la provincia más castigada por la Ley de Coparticipación Federal"

El gobernador neuquino visitó los estudios de LU5, destacando las perspectivas de la provincia y el futuro de Vaca Muerta.

El gobernador Rolando Figueroa sostuvo que "Neuquén es la provincia más castigada por la Ley de Coparticipación Federal". Además, consideró que " existió asociación ilícita , con la utilización incluso del Estado, en la causa de los planes sociales".

En la visita al programa Al Final De Todo, en los estudios de LU5 , el mandatario provincial enfatizó que "estamos por llegar a los dos años de gestión, a la mitad de mandato, y a fin de año podremos decir que ordenamos el Estado".

Figueroa indicó que en la provincia, al asumir, había "una deuda social muy importante, con ratios que indicaban el crecimiento de la pobreza, del desempleo y con algunas cuestiones en donde claramente se marcaba que el Estado no se comportaba como tal".

En tal sentido, recordó que la Fiscalía de Estado va a apelar "el fallo de los planes sociales porque consideramos que existió asociación ilícita con la utilización incluso del Estado".

Rolando Figueroa en LU5 (2)

Destacó que Neuquén es una de las tres provincias donde más creció el empleo registrado, a diferencia del resto del país. "Ahora nos enfocamos en no solo encaminar la deuda, sino en disminuir el déficit en infraestructura que tiene la provincia", agregó.

A pesar de que "Neuquén es la provincia más castigada por la Ley de Coparticipación Federal. Somos la provincia que menos recibimos, de cada 100 pesos que paga un neuquino de Impuestos Nacionales a la provincia le vuelven 51 cada. Cuando a Santa Fe o a Córdoba le vuelven cerca de 200 cada 100 pesos". Consideró que "vamos a debatir la nueva ley de coparticipación con el nuevo Congreso".

Entonces quienes elijamos o responden a los intereses de los partidos nacionales y a las órdenes que le den desde el Obelisco o gente que el único compromiso que tenga sea con la provincia Neuquén. Ese es el debate que viene".