El gobernador Rolando Figueroa habló sobre el transfemicidio de Azul Semeñenko

El mandatario se expresó en las redes sociales, en medio del duelo de 48 horas que decretó el Ejecutivo este jueves. La mujer trabajaba en Centro de Atención a la Víctima.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , se expresó por el transfemicidio de Azul Semeñenko , cuyo homicidio se confirmó este miércoles a última hora de la noche al conocerse los resultados preliminares de la autopsia.

Este jueves, a primera hora de la mañana, el Gobierno de la Provincia declaró dos días de duelo y sostuvo que "este crimen pone de manifiesto la urgencia de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia y la discriminación".

A través del decreto firmado por la vicepresidenta primera de la Legislatura -a cargo del Ejecutivo-, Zulma Reina, se dispuso que durante el 16 y 17 de octubre las banderas Nacional y Provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos provinciales. Asimismo, se guardará un minuto de silencio en los actos oficiales en señal de repudio por este violento suceso.

Recordaron que Semeñenko se desempeñaba en la Dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias, dependiente del Ministerio de Gobierno, área dedicada precisamente a combatir las violencias.

Azul Mía Semeñenko

"El gobierno provincial ratifica y profundiza su compromiso constante para fortalecer e impulsar de manera urgente las políticas públicas destinadas a erradicar toda forma de violencia de género y discriminación, asegurando la plena implementación de normativas que protejan a las mujeres y las personas del colectivo de la diversidad", señalaron el escrito y sumaron que "manifiesta su acompañamiento y solidaridad a sus familiares, compañeros de trabajo y a toda la comunidad neuquina", expresando “su más profundo pesar y su firme condena ante el presunto transfemicidio de Azul”.

Por su parte, el mandatario eligió expresarse a través de su cuenta personal de X (ex Twitter): "Acompañamos a la familia de Azul Semeñenko, a sus seres queridos y a todo el equipo del CAV. Es un día triste y de duelo", escribió y seguidamente marcó: "En Neuquén no hay lugar para el odio ni para la violencia. Vamos a poner todos los recursos necesarios para que haya justicia por Azul y para que nadie más sea víctima de la intolerancia y la discriminación".

Embed Acompañamos a la familia de Azul Semeñenko, a sus seres queridos y a todo el equipo del CAV.

Es un día triste y de duelo.

En Neuquén no hay lugar para el odio ni para la violencia.



Vamos a poner todos los recursos necesarios para que haya justicia por Azul y para que nadie más… — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 16, 2025

Qué dijo la autopsia sobre el transfemicidio de Azul Semeñenko

Este miércoles, la autopsia confirmó la causa de muerte de la mujer de 49 años, de quien no se conocía información desde el 25 de septiembre. El hallazgo se dio el martes de esta semana, en horas de la tarde, en el barrio Valentina Norte Rural. Una pareja que paseaba por el sector con sus perros se encontró con el cuerpo de Azul, con claros indicios de haber sido víctima de una muerte violenta.

Según informó la fiscalía, "de acuerdo al informe preliminar de autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial al MPF, la víctima sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte". También se constataron fracturas en el rostro de la víctima. Al ser la víctima una mujer trans, el caso se investiga como transfemicidio.

La investigación quedó a cargo de Guadalupe Inaudi, integrante de la fiscalía de Delitos contra las Personas, quien trabaja junto al personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial.

"El fiscal jefe Agustín García, junto a la fiscal Inaudi y la responsable del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT) del MPF, María Laura Ciallela, se reunieron hoy por la noche con familiares de la víctima", detallaron desde el MPF.