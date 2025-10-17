Marcelo Tinelli aterrizó con su avión privado en Tucumán solo por un antojo

El conductor regresó junto con su familia y equipo de trabajo de Perú, donde grabaron escenas de Los Tinelli.

Después de varios días en Perú junto a su pareja, Milett Figueroa , y parte de su equipo de trabajo con el que graba una nueva temporada de su reality familiar, Marcelo Tinelli regresó al país y, fiel a su estilo, registró un divertido momento del viaje de vuelta.

El conductor compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se lo ve descendiendo de su avión privado durante una escala en el Aeropuerto de Tucumán, acompañado por sus hijas Micaela y Candelaria Tinelli, su primo El Tirri, su pareja, y sus colaboradores, Federico Hoppe y Waldo Casal.

“Volviendo de Perú. Parada técnica en el Aeropuerto de Tucumán, y compré dos docenas de las empanadas de carne más ricas del mundo”, escribió Tinelli sobre una de las imágenes, mientras mostraba el momento en que un trabajador del aeropuerto se acercaba al avión con una bolsa en la mano.

En el video que acompañó la publicación, Marcelo relató con entusiasmo el paso por la provincia: “Bueno, parada técnica acá en el aeropuerto de Tucumán. Estamos acá el Tirri, Waldo, Milett, mi hija Cande. Los amigos, con Fede. Y mirá lo que viene ahí: están trayendo empanadas tucumanas. Por favor, la más rica. Se van a enojar los salteños". Cuando el hombre que le acercó la comida le entregó la bolsa, el conductor le dijo “Sos un maestro” y le preguntó “¿Alcanzó?". El hombre, encargado de entregarle el pedido, le respondió con una sonrisa: “Estaba todo bien”.

El conductor, divertido, continuó la charla: “Gracias, maestro. Chau. Gracias". Además, siguió relatando a sus seguidores: “Nos llevamos las empanadas tucumanas para esta noche”. Y agradeció a la gente del aeropuerto por la hospitalidad: “Gracias, maestro, gracias por todo”. Mientras tanto, en segundo plano, se veía a Milett y a Candelaria sonriendo y también saludando antes de volver a subir al avión.

El viaje de Marcelo Tinelli con su familia a Perú

Después de varias idas y vueltas, entredichos y descargos, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dejaron atrás su ruptura y anunciaron su reconciliación. En ese contexto, con la idea de reforzar su amor, y de continuar con las grabaciones de su reality Los Tinelli, la pareja viajó a Perú junto a las hijas del conductor.

image

“Acá estamos yendo a Macchu Picchu, estamos con todo el equipo”, comenzó escribiendo Marcelo en una de sus stories. En el video podía verse a un tren pasando a centímetros de ellos, mientras Tinelli le preguntaba a su novia y a sus hijas cómo se encontraban para la actividad. Luego de que todos mostraron su pulgar arriba o expresaran su emoción, el conductor mostró el panorama completo del camino.

Tres horas después, el grupo había arribado a la cima del lugar. “Maravilloso”, escribió el comunicador junto a un emoji de un corazón rojo. En otra de sus publicaciones, el conductor publicó una selfie junto a todo el grupo. “Los amo, maravilloso y único momento en familia”, relató Tinelli, expresando sus emociones por lo vivido.

Por último, el conductor sumó una imagen de todo el grupo de espaldas, contemplando el imponente paisaje. “Uno de esos momentos únicos e irrepetibles. Gracias por toda la energía divina que nos han regalado”, relató Marcelo, junto a un emoji de un corazón y la bandera peruana, refiriéndose al cariño recibido por los ciudadanos.

image

Para cerrar la experiencia, la figura de la televisión compartió el llamativo look que lució en uno de los fragmentos del recorrido. Con su pulgar derecho en alto, y una leve sonrisa, Tinelli posaba ante la cámara con un gorro de tigre de peluche.