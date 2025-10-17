Falleció Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

El gemelo del periodista, murió tras atravesar una grave enfermedad. Es padre de un niño que tuvo con la actriz Mey Scapola.

Murió Mariano Castro , hermano del recordado periodista Juan Castro , producto de una larga enfermedad. El exmodelo y conductor falleció este viernes a los 54 años. Así lo confirmó Ángel De Brito, en su cuenta oficial de X (exTwitter).

El periodista de espectáculos ya en 2021 había publicado que Mariano atravesaba un cáncer de pulmón con metástasis. "Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD", posteó De Brito.

Mariano es padre de un niño que tuvo con la actriz Mey Scapola, hija de la renombrada actriz Mercedes Morán. Relación que finalizó, pero que mantenían un respetuoso y afectuoso vínculo por León, el hijo en común.

image

Del modelaje a la actuación

“Después de mi experiencia en México, donde me fue muy bien en el ámbito publicitario, decidí regresar. En un momento dado, surgió la oportunidad de participar en una obra teatral junto a Juan Carlos Gené aquí en Argentina. Así que empecé mis cosas y regresé para ensayar”, contó hace un tiempo Mariano Castro en el programa de Andy Kusnetzoff, que se emite por FMUrbana, en el que participa como columnista de Cultura, Mey Scapola.

image marianocastro2001

En esa oportunidad contó que fue casi por casualidad que terminó incursionando en el periodismo. Luego se desempeñó en varios programas televisivos y de radios. Incluso pasó por el canal del Senado TV.

El recuerdo de su hermano

Tras cumplirse 20 años de la muerte de Juan Castro, Mariano se expresaba con profundo dolor: “Extraño lo hermano que era conmigo porque ustedes se llevaron siempre al Juan de la tele, pero imagínate cómo era él como hermano. Yo tengo ese tesoro”.

Según recordó Ciudad Magazine, Mariano agregó: “Hay algo que quiero decir y creo que nunca lo dije porque lo vengo pensando desde hace mucho tiempo. Juan no pudo, pero Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y lamentablemente no pudo. Él quería seguir viviendo, pero no pudo".

JUAN CASTRO- MARIANO CASTRO- GEMELOS-MUERTE-2 @marianocastro2001