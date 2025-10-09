El gesto viral de Luck Ra: viajó a conocer a las bailarinas de zumba que irrumpieron en su show

El artista cordobés se contactó con el grupo de fanáticas que se viralizaron con su coreografía en el estadio de Vélez y se acercó a conocerlas.

El show de Luck Ra en el estadio de Vélez Sarsfield dejó varias perlitas que estaban programadas por la organización pero otras que irrumpieron en las redes sociales con videos del público que se viralizaron. Lo llamativo de aquella oportunidad fue una clase de zumba que se llevó los flashes entre el público.

La historia comenzó en el centro de los fanáticos que fueron a ver el show cuando un grupo de aproximadamente 10 personas comenzaron a realizar una coreografía, de alta coordinación en los movimientos, que trascendió en las redes a punto tal que para las protagonistas la historia terminó de la mejor manera posible.

El cantante cordobés se percató de lo sucedido entre los fanáticos y tuvo un gesto notable para con ellas que compartió en las redes sociales. "Hoy me fui a Castelar a conocer a las que hicieron la coreo en el Vélez ", escribió y agregó: " Las chicas Volker. Las quiero mucho". Más allá de la visita el artista compartió un video en donde se lo ve realizando una coreografía junto al grupo de zumba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luckraok/status/1976061351098274031&partner=&hide_thread=false hoy me fui a castelar a conocer a las que hicieron la coreo en el velez



las chicas volker



las quiero mucho https://t.co/g1JPuAL0ow pic.twitter.com/w1ccvNGDl3 — luck ra (@luckraok) October 8, 2025

Esta acción la había advertido horas más tarde de su show durante un streaming con su pareja La Joaqui: “Algo que quiero hacer... ¿vieron el video de las señoras bailando en el campo? Mis temas están en zumba, y no lo puedo creer, es muy impresionante, las quiero conocer, es increíble. Quiero hacer algo con ellas, decirles que se inventen un paso con ‘Fingí demencia’ y me voy un día de estos”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LUCK RA (@luckra)

Una clase de zumba irrumpió el show de Luck Ra y se hizo viral

Luck Ra vivió un momento especial este viernes cuando se paró en el escenario ante su público en un estadio Vélez Sarsfield repleto de fanáticos que fueron a disfrutar del imponente show que preparó durante mucho tiempo. El artista tuvo una noche soñada ante una multitud donde pudo cantar sus éxitos.

En medio de la emoción del artista por estar cumpliendo un sueño de realizar el show de tamaña magnitud, hubo un grupo de fanáticos que se llevaron las miradas y aplausos por cómo disfrutaron el show de artista en el campo. La cámara de un celular entre la multitud filmó un momento particular cuando sonaba por los altoparlantes "Mil Preguntas".

Al escuchar un tema de ese calibre, un grupo de fanáticas se formaron en filas en el campo, una detrás de la otra, y comenzaron una clase de zumba con la alegría que caracteriza la música del joven artista cordobés. El escenario de las personas no era simplemente el lugar donde habitualmente pueden realizar un evento de esas características, sino que se trataba nada más y nada menos que del gran show que realizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nom0leste/status/1974714907045330996&partner=&hide_thread=false Chicos las amo a ellas pic.twitter.com/suyc3pZiwC — feli (@nom0leste) October 5, 2025

Inesperadamente el video el video se volvió viral y sunpi cerca de 400 mil me gusta y miles de comentarios que destacaron la actitud de las nbailarinas que le pusieron mucha alegría al realizar la coreografía que parecía haber sido practicada. previamente.

Quiénes fueron los artistas invitados al show

Nicki Nicole, Soledad Pastorutti, Miranda!, Daniel Suárez y Germán Sbarbati (Bersuit), Joaquín Levinton (Turf), Lola Índigo, Emiliano Brancciari (NTVG), Khea, Rusherking, Euge Quevedo, Yami Safdie, Renzo Luca y Mafalda Cardenal.

Por otra parte en la previa cantaron El Vecino y ex integrantes del Team Luck Ra en La Voz Argentina.