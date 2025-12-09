Atropelló a un niño que andaba en bicicleta y lo arrastró varios metros debajo de su auto

El conductor huyó y lo detuvieron en estado de ebriedad horas después del incidente ocurrido en el sur de Brasil.

Las lesiones más graves que sufrió el niño estaban relacionadas con quemaduras y lesiones por arrastre.

Un niño resultó gravemente herido después de ser impactado por un automóvil mientras circulaba en bicicleta en Guarapuava, un pequeño municipio ubicado al sur de Brasil , en el estado de Paraná. El conductor atropelló a la víctima y escapó del lugar tras arrastrarla por varios metros , pero fue arrestado horas después. Estaba en estado de ebriedad.

El incidente ocurrió alrededor de las 15.30 del último sábado en el barrio en Jardim das Américas, cuando el nene de 9 años se encontraba en su rodado sobre la calle.

Luego del incidente, el niño fue trasladado a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Batel, donde quedó bajo atención médica y posteriormente fue derivado a un centro de salud especializado.

Embed - atropelamento de criança em Guarapuava - 06 12 2025

Testigos del hecho contaron que el automóvil, un GM Monza negro, avanzó lentamente antes del impacto y que el conductor, de 43 años, después de embestir a la víctima, no se detuvo a atenderla.

Cómo llegaron hasta el sospechoso y lograron detenerlo

Los vecinos, en paralelo, identificaron al conductor como un hombre al que todos conocía como “Bugre”. Este dato facilitó la búsqueda del sospechoso.

Horas más tarde, el Centro Integrado de Operaciones (COPOM) recibió una denuncia sobre un vehículo abandonado en la Avenida Profesor Pedro Carli. Personal de ese organismo se dirigió al lugar y encontró un GM Monza con daños compatibles con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

El propietario del auto confirmó que se trataba del mismo auto observado en ese video e incluso aseguró que el sospechoso lo había tomado prestado para comprar bebidas alcohólicas. También se comprobó que el hombre no tenía licencia para conducir, motivo por el cual el vehículo fue incautado y el material registrado quedó a disposición de la Policía Judicial.

Un equipo policial identificó el domingo por la madrugada a un hombre cuyas características coincidían con las registradas en las imágenes del incidente.

El sujeto presentaba signos de ebriedad, como marcha inestable, ojos enrojecidos y desorientación, e intentó evitar las preguntas de los agentes, además de desobedecer las órdenes de detención. Finalmente, fue arrestado y llevado a la comisaría para las actuaciones correspondientes.

Cuál era el estado de salud del niño atropellado

La Municipalidad de Guarapuava, a través de la Secretaría Municipal de Salud local, informó el domingo que el niño recibió toda la atención correspondiente desde el momento en que llegó a la UPA de Batel.

En el comunicado oficial, se detalló que “todo el equipo de UPA Batel se movilizó para brindar atención integral, siguiendo todos los protocolos de emergencia”.

El secretario de Salud, Guto Klosouski, acompañó el caso desde los primeros minutos y visitó la unidad para hablar con la familia y con el personal involucrado en la atención.

Atropellado Brasil 2 El nene atropellado fue derivado al Hospital Mackenzie de Curitiba, referente en atención de quemados y traumas.

“El paciente recibió una evaluación médica completa, atención de enfermería, apósitos estériles y todas las medidas necesarias para su estabilización y confort”, detalló el comunicado.

Y agregó: “Los exámenes clínicos no revelaron fracturas ni daños en órganos, siendo las lesiones más graves las relacionadas con quemaduras y lesiones por arrastre".

Como el nene requería atención de médicos especializados en quemados, el caso del nene fue derivado al Centro de Gestión de Camas del Estado de Paraná, responsable exclusivo de regular y definir el hospital de referencia para internación.

El paciente fue llevado en ambulancia aérea al Hospital Mackenzie de Curitiba, referente en atención de quemados y traumas.