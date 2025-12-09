Explosión en edificio del centro oeste: ¿Cuándo podrán volver los vecinos a sus departamentos?

Aunque Fiscalía y Bomberos habilitaron el regreso, los propietarios no pueden habitar el edificio por la falta de luz y agua.

Los residentes del edificio afectado por la explosión del jueves en el oeste de Neuquén ya cuentan con la autorización formal para volver a sus hogares, pero la falta de servicios básicos impide que puedan hacerlo con seguridad. La administradora del consorcio, Sabrina Fernández, confirmó que Fiscalía y Policía habilitaron el inmueble tras recibir el informe de un ingeniero civil que determinó que no existe riesgo estructural. Sin embargo, el edificio permanece sin energía eléctrica ni agua, situación que mantiene a las familias en la incertidumbre.

Fernández explicó que, pese a la habilitación técnica, “actualmente nosotros no tenemos luz”. Según relató, el consorcio presentó el reclamo a CALF el mismo viernes, pero la respuesta de la cooperativa ha sido insuficiente. “Es la primera vez que nos pasa, no sabemos cómo proceder”, habría sido la explicación recibida por parte del personal.

Durante todo el fin de semana, los equipos de limpieza, mantenimiento de incendio, ascensores y obras particulares trabajaron de manera coordinada para reacondicionar el edificio. “En 48 horas logramos que esté habitable”, destacó Fernández, en diálogo con LM Neuquén . No obstante, el retorno no puede concretarse sin condiciones mínimas : “Si yo le digo a la gente que vaya a habitarlo a la noche y alguno se cae por las escaleras, vamos a estar en graves problemas”.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (8) Claudio Espinoza

La falta de energía también impide la activación de las bombas de agua, lo que deja al inmueble sin suministro. Hasta el mediodía de este martes, CALF no había enviado a un inspector, pese a los reiterados llamados del consorcio desde las primeras horas de la mañana.

Sobre la red de gas, la administradora indicó que ese trabajo se realizará recién cuando las unidades sean nuevamente habitables. “Cada departamento va a tener que recibir al gasista matriculado que se elija en la reunión”, explicó. Eso implicará revisiones por unidad y tareas que deberán coordinarse en las próximas semanas.

Una explosión intencional en investigación

Sobre el origen del siniestro, Fernández confirmó que ya hay una primera conclusión oficial: la explosión fue intencional. Señaló que la inquilina del departamento donde se produjo el estallido “dejó las perillas abiertas de la cocina”, aunque por el momento se desconocen las motivaciones, ya que el caso continúa bajo investigación.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (3) Claudio Espinoza

“Incluso hay videos en redes sociales donde se confirma eso”, agregó. La onda expansiva provocó daños severos: destruyó el departamento contiguo, afectó por completo el ascensor y arrancó marcos, vidrios y puertas. A pesar del impacto, casi no hubo fuego, según precisó.

Limpieza, seguridad y accesos controlados

El edificio fue sometido a tareas intensas de limpieza desde el mismo día del hecho y durante todo el fin de semana. Aún quedan algunas paredes para retirar, labores que requieren personal especializado. Dos departamentos —el siniestrado y el lindero— no podrán ser habitados por ahora, dado el nivel de destrucción.

Mientras tanto, el consorcio dispuso seguridad privada y coordinó ingresos programados para que los vecinos pudieran retirar pertenencias personales, medicación y alimentos. También se concretaron mudanzas previamente pactadas y la colocación de nuevas puertas en unidades afectadas.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (9) Claudio Espinoza

Aunque se esperaba contar con luz este martes, la inspección aún no se realizó. “Estamos esperando desde las 8 de la mañana, llaman y llaman y no tenemos respuesta”, lamentó Fernández. La demora mantiene paralizado el edificio y multiplica la preocupación de los propietarios, que comenzarán a gestionar reclamos por sus medidores particulares, mientras el consorcio insiste por la reactivación del suministro general.