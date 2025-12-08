La investigación por el incendio en calle Libertad dio un vuelco inesperado: ¿Qué pasó?

Hay una persona demorada y está previsto que se le formulen cargos. La víctima fue identificada y su familia fue notificada sobre lo sucedido.

El comisario inspector Enrique Fraile confirmó que se acudió en forma rápida tras tomar conocimiento del incendio.

En un vuelco inesperado de la investigación del incendio fatal ocurrido este fin de semana largo en calle Libertad al 700, el Ministerio Público Fiscal neuquino (MPF) ordenó la detención de una persona y apenas arranque la semana hábil, se le formularán cargos. Se presume que el hecho fue intencional.

Luego del trabajo inicial desarrollado por los Bomberos y el área Judicial, el MPF resolvió avanzar con una serie de medidas ante la presunción de que el hecho que se desencadenó en la vivienda del vecino no fue un accidente. El coordinador operativo de la Dirección Bomberos, comisario inspector Enrique Fraile, confirmó a LM Neuquén que hay una persona demorada y que se encuentra a disposición del MPF.

incendio neuquen 2

En cuanto a la tarea que se llevó a cabo el sábado, Fraile explicó que fueron alertados del incendio pasadas las 19 y que concurrieron de “forma inmediata”. Apenas, lograron acceder a la vivienda, “observan una persona sin vida”, precisó. Más allá de sofocar las llamas en un corto plazo de tiempo, el cuerpo de bomberos permaneció en el sitio por casi una hora y media.

Asimismo, el domingo, continuaron realizando otras acciones con el fin de completar las pesquisas iniciadas el día anterior.

Las sospechas

Respecto de las sospechas que movilizaron al MPF para que se demore a distintas personas, Fraile indicó que “se ha analizado material fílmico y se han recabado algunos testimonios”.

Inicialmente, fueron demoradas tres personas y, luego, se dispuso que solo una de ellas continúe detenida.

Sobre si se trató de un incendio intencional, Fraile fue prudente y dijo que todo está en manos del MPF, que se encargará de revelar las circunstancias de lo sucedido.

La víctima, de 62 años, vivía desde hace tiempo en el barrio y su propiedad registraba un permanente movimiento de personas. Fraile confirmó que su nombre era Jorge Aníbal Pino.

SFP Lucrecia Sola, fiscal del caso Jessica (3) Sebastián Fariña Petersen

La investigación del hecho está a cargo de la fiscal Lucrecia Sola y de acuerdo a fuentes judiciales, mañana martes, podría concretarse la formulación de cargos en contra de la persona que permanece detenida.

En el marco de obtener distintos elementos de prueba, se concretó la autopsia del cuerpo para establecer las causas de muerte.

Una persona detenida

Sobre el detenido, no trascendieron mayores detalles y su situación definitiva se conocerá cuando el MPF avance con una posible acusación.

El incendio del sábado motivó la intervención de dos dotaciones de bomberos. Como ocurre en otros incidentes de estas características, apenas fueron sofocadas las llamas, se llevaron a cabo las tareas de enfriamiento, ventilación y preservación del lugar. De esta forma, los peritos pudieron desarrollar su labor para recoger elementos de prueba.

Todavía no hay información certera sobre cómo se habría iniciado el fuego y seguramente el MPF dará precisiones al momento de formular cargos al detenido. En el mismo aspecto, se desconoce la hipótesis que maneja la parte acusadora en relación con el sospechoso que permanece tras las rejas.