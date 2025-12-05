H&M desembarcó fuerte en Argentina: dónde comprar y a qué precios

La marca sueca de indumentaria desembarcó en el país, aunque en pocas sucursales de la cadena Coto. Qué prendas ofrece y a qué valor.

H&M llegó a Argentina: dónde comprar su ropa en supermercados y a qué precios

Con la baja de aranceles y la flexibilización en el comercio exterior , cada vez más empresas están incorporando productos importados , y la ropa es uno de los rubros que pica en punta. En este contexto, la cadena de supermercados Coto comenzó a vender indumentaria de H&M , la marca sueca con presencia en todo el mundo.

Técnicamente, la firma ya estaba disponible en la Argentina , aunque únicamente se podían encontrar productos de distintas temporadas en algunos locales específicos o en outlets como el Luxury del Hipódromo de Palermo y el Walk Shopping Center de Luján .

Ahora, con su desembarco en los supermercados, miles de personas podrán acceder fácilmente a sus prendas sin la necesidad de recurrir a envíos internacionales o compras al viajar al exterior. Mientras tanto, para Coto, incorporar H&M significa ampliar su propuesta más allá de los productos tradicionales y captar a un público que busca tendencia y precio competitivo.

hym Coto puso a la venta indumentaria de H&M en seis de sus sucursales de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

En qué supermercados se puede comprar ropa de H&M

La indumentaria se encuentra a la venta desde el 1ro de diciembre, pero no figura en el sitio web de la cadena de supermercados ni está disponible en todas las sucursales. Coto eligió para la venta de estas prendas a seis locales estratégicos ubicados en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Son los de Abasto, Ciudadela, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata.

La presentación incluye cartelería especial y exhibidores que invitan a descubrir esta cápsula que promete básicos versátiles y diseños actuales. Además, a través de carteles, el supermercado aclara que los productos de H&M no están incluidos en descuentos y promociones vigentes.

De momento solo se encuentra a la venta ropa de primavera-verano de mujer, aunque la alianza seguiría y se extendería a indumentaria para hombres y niños. También existe la posibilidad de que se importen otros productos, dado que la firma comercializa además artículos para el hogar y beauty.

hym2 De momento, solo se encuentra a la venta ropa de primavera-verano de mujer.

Qué precios tiene la ropa de H&M en Coto

El arribo de la marca sueca se da en medio del acelerado ingreso de indumentaria importada, principalmente por la llegada de marcas internacionales y las compras con envíos internacionales en plataformas digitales chinas, que experimentaron un salto interanual de más de 200% solo durante octubre.

Si bien no llegan a competir con los productos low-cost de tiendas electrónicas asiáticas como Shein y Temu, los precios de H&M son bastante atractivos frente a la moda premium local. La influencer especializada en indumentaria y descuentos conocida como La Jefa del Ahorro dio detalles en sus redes sociales de los valores de algunas de las prendas que se pueden comprar en Coto:

Camisas y pantalones para mujer: $45.999

$45.999 Blusas : $30.999

: $30.999 Jeans : $40.000

: $40.000 Remeras cortas: desde $19.000

desde $19.000 Vestidos : $45.999

: $45.999 Shorts y pantalones de verano: $39.000

hym3 El arribo de H&M se da en medio del masivo arribo de indumentaria importada.

Qué es H&M, la marca sueca que llegó a la Argentina

Conocida como H&M, su significado es Hennes & Mauritz AB, aunque su nombre original era “Hennes”, palabra sueca para “de ella”. Fue fundada en 1947 en la ciudad de Västerås por Erling Persson e inicialmente solo vendía ropa para mujeres. La firma forma parte de un grupo más amplio que incluye otras marcas como COS, Weekday, Monki, & Other Stories y H&M Home.

En el presente, es una de las mayores marcas de “fast fashion” del mundo, con 3.680 tiendas a nivel global, aunque en los últimos años inició un proceso de reestructuración y redujo fuertemente la cantidad de locales, que en 2020 ascendían a 4.429 establecimientos.

La compañía informó que está concentrando aperturas en mercados con mayor potencial, trabaja en elevar la experiencia de compra tanto en tiendas como online y ajusta su propuesta a las nuevas tendencias.