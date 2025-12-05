Cuál fue la inflación de noviembre según los 46 consultores y bancos más importantes del país

Se estima que en diciembre podría bajar un poco. Recién en mayo de 2026 estará en el 1,5% mensual

La i nflación minorista de noviembre habría sido del 2.3% de acuerdo con 46 consultoras y bancos que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Así lo informó la máxima entidad financiera.

“En el undécimo relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,3% para noviembre”, dice el reporte oficial. Eso estaría marcando una aceleración de 0,4 puntos respecto de octubre.

Por otro lado, se señala que “ quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron también una inflación de 2,3% mensual para noviembre”.

“Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para noviembre en 2,2%”, dice el informe. Eso implica una aceleración de 0,2 puntos. Es de recordar que la inflación núcleo o también conocida como “core”, no tiene en cuenta los productos y servicios que plantean subas de precios estacionales

El informe añade que “el Top 10 estimó una inflación núcleo también de 2,2% mensual para noviembre”.

A partir de diciembre comenzaría a desacelerar

El REM señala que “para el último mes de 2025 se proyecta una inflación nivel general de 2,1%” - dato que indica una suba de 0,1 punto respecto de octubre- “para continuar un sendero mensual descendente que se extiende a mayo de 2026 26 hasta alcanzar 1,5%”.

Todo ello en tanto y en cuanto el plan económico no empiece de nuevo a generar dudas en los mercados como ha venido ocurriendo hasta ahora que cada 6 meses el gobierno enfrenta problemas de credibilidad que lo llevan a pedir algún rescate financiero.

El rubro alimentos arrancó diciembre para arriba

De acuerdo con estimaciones de la consultora Labour, Capital & Grouth (LCG) en la primera semana de diciembre el precio de los alimentos experimenta un crecimiento de 0,7% respecto de la semana anterior.

En su ultimo informe señala que luego de seis meses, el precio de los alimentos que había hace cuatro semanas subió un 4%. Es lo que se denomina “punta a punta”.

Lo que mas sube en la semana es lácteos y huevos, 1,6%; frutas, 1,4%; bebidas e infusiones, 1% y carnes 0,5%. Como el rubro lácteos y carnes tienen una mayor ponderación, el incremento de su precio explica dos tercios de la suba general del rubro.