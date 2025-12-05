Manejaba borracho un BMW y mató a una chica de 13 años: iba a más de 100 km/h

Producto del brutal impacto, el hermanito de 10 años de la nena está muy grave.

La policía informó que las primeras pericias constataron que la frenada del auto sería superior a 100 metros.

Un fatal accidente terminó con la vida de una menor de 13 años, y su hermano de 10 se encuentra con graves heridas. El conductor que los atropelló estaba borracho.

El trágico episodio ocurrió cuando los menores cruzaban la calle. Las pericias indican que el hombre que los embistió iba a más de 100 kilómetros por hora.

El brutal accidente ocurrió el jueves en la localidad mendocina de Malargüe, cuando los hermanos cruzaban en la esquina de las calles Roca y Llancanelo. En ese momento, un BMW que iba a gran velocidad los atropelló violentamente.

Fuentes policiales indicaron que el impacto fue tan violento que arrastró a ambos menores aproximadamente unos 70 metros más adelante. Una nena de 13 años murió y su hermano de 10 está grave.

nena mendoza

Medios locales confirmaron que la chica sufrió graves lesiones y falleció en el lugar, mientras que su hermano fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Malargüe con fracturas expuestas en los miembros. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Notti. Allí está internado en terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado.

El conductor manejaba borracho y a más de 100 km/h

El conductor del BMW fue identificado como Letelier González William, de 31 años, quien fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo.

La policía informó que las primeras pericias constataron que la frenada del auto sería superior a 100 metros, lo que indica que el auto iría a más de 100 kilómetros por hora.

La escuela a la que asistía la adolescente de 13 años emitió un conmovedor comunicado en el que pidió oraciones para el nene que sigue internado.

“Hoy toda nuestra comunidad educativa quiere acompañar con profundo cariño a Renzo Piñol, alumno de nuestra escuela, quien se encuentra atravesando un momento de mucha delicadeza en su salud", comenzó el escrito publicado por las autoridades.

“Enviamos nuestra fuerza a él y a su familia, deseando que pronto pueda recuperarse. Acompañamos con respeto, afecto y disposición en todo lo que la familia necesite”, sumaron.

Multa millonaria para el conductor borracho que atropelló a un inspector: cuánto tendrá que pagar

El conductor borracho que esquivó un control de alcoholemia y atropelló a un inspector de tránsito en plena Avenida Argentina, deberá pagar una multa millonaria. La Jueza de Faltas de Neuquén, Romina Doglioli, dictó una sentencia ejemplar contra el automovilista, porque consideró que el hecho generó un riesgo extremo para la seguridad pública.

choque-persecucion-operativos-motos-2

En una entrevista con RTN, la Jueza del Juzgado de Faltas N°2 de Neuquén anunció la sentencia para este caso de extrema gravedad que ocurrió el pasado 13 de noviembre. La magistrada informó que se dictó una sentencia con un monto alto, de prácticamente casi 20 millones de pesos más costas, por la concurrencia de varias faltas en el mismo episodio.

Además del valor millonario de la multa, se prevén otras sanciones para el conductor, que estará inhabilitado para conducir y no podrá tramitar ningún tipo de licencia por un plazo de dos años, además de tener que cumplir con un curso de educación vial.

Fuga, agresión y alcoholemia positiva

El episodió ocurrió el pasado jueves 13 de noviembre, a primeras horas de la mañana, en la esquina de Avenida Argentina y Belgrano de la ciudad de Neuquén. Alrededor de las 6:30, dos inspectores que circulaban en moto se acercaron a un Volkswagen Cross Fox blanco al notar que se había estacionado de manera irregular con el fin de evitar un control.

Después de desobedecer la orden de detenerse, el imputado realizó maniobras indebidas y actuó de manera temeraria. Además de la desobediencia a la autoridad, porque se negó a detenerse por el control, también se lo acusó de marcha temeraria, porque atropelló al inspector de tránsito y pisó la moto en la que conducía el agente.

El automovilista, además, cruzó el semáforo en rojo. Finalmente fue detenido casi en los límites con la ciudad de Plottier. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1.9, una alcoholemia elevada que supera lo que se venía registrando habitualmente.