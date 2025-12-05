El clima en Neuquén

Argentina regresa al mercado internacional: emitirá un bono a cuatro años

El anuncio fue realizado por el ministro Luis Caputo, quien dio detalles sobre esta decisión.

Argentina regresará al mercado internacional de deuda, así lo confirmó este viernes por la mañana el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según precisó, se ofrecerá un cupón de 6,5% en dólares bajo ley local y vencerá en 2029. Con lo recaudado, el país pagará parte de los próximos vencimientos. “Es un dato importantísimo”, aseguró el ministro de Economía

Caputo confirmó que se concretará la licitación de un Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses a una tasa de 6,50%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. El instrumento, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda norteamericana y participar en la financiación de compromisos del Estado.

“Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”, dijo en declaraciones a América 24.

Noticia en desarrollo.

