La tienda virtual china para comprar artículos a bajo costo tiene disponibles varios mecanismos de pago para los usuarios argentinos.

Esta es la manera en que te conviene pagar las compras en Shein desde Argentina

Por la diferencia de precios y las flexibilizaciones en los envíos , Argentina vive un aluvión de compras en el exterior con entregas directamente en la puerta de casa. Este incremento llega de la mano de plataformas como Shein , la tienda online china que permite comprar ropa a muy bajo costo.

Para los usuarios de Argentina, su página web y su aplicación cuentan con varias alternativas de pago, que van desde tarjetas de crédito hasta las principales billeteras virtuales que operan en el país, permitiendo realizar compras de manera rápida y segura.

Sobre este último punto, Shein afirman que no almacena el número completo de las tarjetas ni otra información sensible de los usuarios. Y ante cualquier problema o discrepancia con un pago, recomiendan comunicarse con el banco emisor para obtener asistencia.

1Talleres. Ropa. Shein Shein se destaca por sus bajos precios en ropa.

Cuáles son los medios de pago permitidos por Shein

A la hora de pagar un artículo y su costo de envío, la plataforma china acepta las principales tarjetas de crédito y débito, incluyendo Visa, MasterCard, Maestro y American Express. Pero si el comprador posee otro tipo de plástico, en muchos casos la tienda permite completar la operación sin inconvenientes.

Otra opción disponible para los argentinos es Mercado Pago. Quienes tengan una cuenta activa en la billetera digital de Mercado Libre pueden utilizarla para abonar sus compras, evitando ingresar los datos de la tarjeta directamente en la plataforma. Los usuarios pueden elegir si quieren pagar en dólares o en pesos argentinos. Es importante seleccionar la moneda deseada al registrarse o al momento de realizar el pedido, para evitar diferencias en el monto final de la transacción.

Tras la aprobación del pago y el despacho del pedido, los usuarios pueden rastrear su paquete desde la sección de “Pedidos” de su cuenta. Los envíos se realizan mediante servicios de logística como Correo Argentino Internacional o Mail Americas, según la modalidad elegida por la empresa.

SHEIN- Liquidacion de temporada (14) La plataforma china ofrece pagos con tarjeta de crédito y de débito, además de billeteras virtuales. Omar Novoa

Qué es Shein y el furor en Argentina

Shein es una plataforma china creada en 2015 por Chris Xu, un empresario de ese país que comenzó vendiendo vestidos de novia. Se la describe como de ultra fast fashion por su capacidad de lanzar hasta 10.000 nuevos modelos por día.

En Argentina, las facilidades que dispuso el Gobierno nacional para importar vía courier y las diferencias de precios con los productos locales dispararon las compras online tanto a través de estas plataformas y otras similares, como por ejemplo Temu.

De acuerdo a datos de julio, el 67% de las prendas que se usan en el país son importadas. Esto generó alerta en el sector textil nacional, que se ve afectada en sus ventas ante la imposibilidad de competir contra precios muy accesibles.

Cuáles son los requisitos de ARCA para comprar en el exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene establecidos una serie de requisitos para los “pequeños envíos”, una modalidad utilizada para este tipo de compras en tiendas virtuales como Shein, Temu, AliExpress y Amazon, entre otras. Las principales reglas a cumplir son:

Para envíos que ingresen al país por Courier (correo privado):

Se necesita tener CUIT.

Cada envío no puede superar los 3.000 dólares, incluyendo el o los productos comprados, el flete y el seguro.

Se pagarán impuestos a partir de los 400 dólares de valor de cada envío. Si la compra está por debajo de este límite, sólo se abonará el IVA.

En todos los casos se tendrá que pagar una tasa de Correo.

No se podrá superar los 50 kg por paquete.

Cada persona está habilitada a realizar hasta cinco compras por año calendario.

Cada envío deberá estar conformado por hasta 3 unidades de la misma especie.

El o los productos comprados no podrán tener fin comercial.

vuelos shein Los paquetes que lleguen del exterior no pueden contener tres prendas iguales.

Para envíos que ingresen al país por Correo Argentino: